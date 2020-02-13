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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучич провёл яркий бой с Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз».

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Источник: AP 2020

Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Во втором периоде состоялась драка между нападающим «огоньков» Миланом Лучичем и защитником «королей» Кёртисом Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов. В ходе боя защитник хозяев имел преимущество, но в итоге Лучич повалил соперника на лёд мощным ударом. Примечательно, что Лучич и Макдермид уже дрались в нынешнем сезоне. Это произошло в матче открытия.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей отличились Тайлер Тоффоли, Остин Вагнер, Макдермид, Джефф Картер и Шон Уокер. За «Калгари» забили Микаэль Баклунд и оформивший дубль Элиас Линдхольм.

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Хоккей, НХЛ, Неделя 2113.02.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Staples Center, 18230 зрителей
Главные тренеры
Тодд МаклелланДжефф Уорд
Вратари
Кэл ПетерсенДавид Риттих(Давид Риттих, Давид Риттих)
1-й период
04:48Дерек Форборт
2-й период
26:23Кертис Макдермид
26:23Милан Лучич
31:37Микаэль Баклунд(Мэттью Ткачак)
32:21Тайлер Тоффоли(Анже Копитар, Алекс Иафалло)
33:00Остин Вагнер(Тревор Льюис)
36:41Алек Мартинес
36:41Мэттью Ткачак
36:41Мэттью Ткачак
3-й период
41:42Кертис Макдермид(Блэйк Лизотт, Дастин Браун)
43:25Элиас Линдхольм(Джонни Годро, Дерек Райан)
47:30Дрю Даути
48:28Алекс Иафалло
55:12Джефф Картер(Адриан Кемпе, Мартин Фрк)
56:55Элиас Линдхольм(Расмус Андерссон, Джонни Годро)
59:57Шон Уокер(Анже Копитар)
59:57Расмус Андерссон
Лучшие игроки матча
Кертис Макдермид (Лос-Анджелес Кингз), Кэл Петерсен (Лос-Анджелес Кингз), Мэтт Рой (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
13Штрафное время19
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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