Лучич провёл яркий бой с Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов

Во втором периоде состоялась драка между нападающим «огоньков» Миланом Лучичем и защитником «королей» Кёртисом Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов. В ходе боя защитник хозяев имел преимущество, но в итоге Лучич повалил соперника на лёд мощным ударом. Примечательно, что Лучич и Макдермид уже дрались в нынешнем сезоне. Это произошло в матче открытия.