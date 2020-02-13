Лучич провёл яркий бой с Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз».
Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.
Во втором периоде состоялась драка между нападающим «огоньков» Миланом Лучичем и защитником «королей» Кёртисом Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов. В ходе боя защитник хозяев имел преимущество, но в итоге Лучич повалил соперника на лёд мощным ударом. Примечательно, что Лучич и Макдермид уже дрались в нынешнем сезоне. Это произошло в матче открытия.
В составе победителей отличились Тайлер Тоффоли, Остин Вагнер, Макдермид, Джефф Картер и Шон Уокер. За «Калгари» забили Микаэль Баклунд и оформивший дубль Элиас Линдхольм.
|Тодд Маклеллан
|Джефф Уорд
|Кэл Петерсен
|Давид Риттих(Давид Риттих, Давид Риттих)
|04:48
|Дерек Форборт
|26:23
|Кертис Макдермид
|26:23
|Милан Лучич
|31:37
|Микаэль Баклунд(Мэттью Ткачак)
|32:21
|Тайлер Тоффоли(Анже Копитар, Алекс Иафалло)
|33:00
|Остин Вагнер(Тревор Льюис)
|36:41
|Алек Мартинес
|36:41
|Мэттью Ткачак
|36:41
|Мэттью Ткачак
|41:42
|Кертис Макдермид(Блэйк Лизотт, Дастин Браун)
|43:25
|Элиас Линдхольм(Джонни Годро, Дерек Райан)
|47:30
|Дрю Даути
|48:28
|Алекс Иафалло
|55:12
|Джефф Картер(Адриан Кемпе, Мартин Фрк)
|56:55
|Элиас Линдхольм(Расмус Андерссон, Джонни Годро)
|59:57
|Шон Уокер(Анже Копитар)
|59:57
|Расмус Андерссон
Кертис Макдермид (Лос-Анджелес Кингз), Кэл Петерсен (Лос-Анджелес Кингз), Мэтт Рой (Лос-Анджелес Кингз)
|13
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0