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07:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит. Его засчитали после видеопросмотра

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

Российский нападающий Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также ему удалось реализовать послематчевый буллит. Арбитрам понадобился видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита, после которого было установлено, что российский форвард не прерывал последовательного движения к воротам и не останавливал шайбу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Миннесота» уступила во втором матче из последних трёх. «Рейнджерс» в свою очередь одержали третью победу подряд.

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