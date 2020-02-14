Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит. Его засчитали после видеопросмотра

Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

Российский нападающий Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также ему удалось реализовать послематчевый буллит. Арбитрам понадобился видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита, после которого было установлено, что российский форвард не прерывал последовательного движения к воротам и не останавливал шайбу.