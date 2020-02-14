Овечкина заклинило. Все ждут 700-го гола Александра Великого, а он разучился забивать

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«Вы только подумайте, какое это давление, а он все-таки человек. Хотя иногда кажется, что он супермен. Думаю, что он очень обрадуется, когда этот рубеж останется позади. Тогда он поможет нам исправить наши ошибки. Он знает, что голы придут, если наша команда играет правильно и побеждает».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e0354dbb91bb702a4a39" data-vnd="e0354dbb91bb702a4a39" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e0354dbb91bb702a4a39" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После понедельничного матча с «Айлендерс», в котором Александр Овечкин не смог ни забить 700-й гол в карьере, ни даже приблизиться к нему на расстояние в один шаг, главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден попытался встать на защиту своего капитана. Действительно, в последнее время игр «Кэпиталз» все ждут с одной единственной целью — увидеть, как Ови празднует очередной голевой юбилей, даже великий снайпер в такой ситуации может слегка поплыть. Но единственный способ, которым Овечкин может закончить весь это ажиотаж, для всех очевиден.

Очередную попытку забраться на вершину, на которой до него бывали лишь 7 хоккеистов в истории хоккея, Александр Великий предпринял в четверг. «Вашингтон» играл в Денвере и оказался в роли отыгрывающегося уже на 3-й минуте. Привет бывшим партнерам передал Андре Бураковски, который расстрелял Брэйдена Холтби после шикарного ассиста от Нэтана Маккиннона.

Ответить Бураковски вполне мог именно Овечкин. Капитан «Столичных» вывалился на другого экс-игрока «Вашингтона» Филиппа Грубаэура, обыграл его, но бросил выше ворот. 699-й гол в НХЛовской карьере был очень близок.

Нереализованный момент будто выбил Ови из колеи. Посмотрите на его максимально инертные действия в тот момент, когда Кэйл Макар пытался удвоить преимущество «Эвеланш». К счастью для россиянина, его команду в этом эпизоде пронесло.

Но то, что не удалось Макару, вскоре исправил Микко Рантанен. «Лавины» получили большинство, а финн шайбу у правого борта. Дальше все было просто — смещение в центр и расстрел Брэйдена Холтби. Получите — распишитесь!

За 20 стартовых минут Овечкин дважды бросил в створ ворот «Колорадо», а во втором периоде повторил эту статистику. При этом, Ови помог своей команде сократить отставание в счете, не заработав за это результативного балла. Защитник хозяев Йэн Коул в меньшинстве так внимательно опекал русского снайпера, что забыл о существовании Никласа Бэкстрема — швед выскочил на дальней штанге и замкнул передачу Якуба Враны.

В начале третьего периода тот же Коул подарил сопернику еще один шанс — заработал 2 минуты. Овечкин несколько раз заряжал по воротам, но все безрезультатно — ни одного попадания в створ. На рубеже 700-го гола русского форварда словно заклинило. Впрочем, ситуация это не нова: находясь, в двух пунктах от шайбы № 600 он тоже не мог забить на протяжении трех матчей. Игра с «Колорадо» как раз стало третьей без голов, ждем прорыва во встрече с «Аризоной»?

Позже Ови нанес два классных броска во время отложенного штрафа у «Эвеланш», но фанаты обращали внимание не только на них, но и на инертность Александра Великого. Неужели он решил отложить большой праздник до домашних матчей? Тогда ждать юбилея придется еще минимум 2 игры. Впрочем, говорить об инертности в отношении человека, 7 раз беспокоившего вратаря соперника, как-то не очень уместно.

«Вашингон» сравнял счет и без помощи своего капитана. Джон Карлсон бросил, Том Уилсон подправил — все просто.

Через 5 минут этот трюк повторила парочка Ник Дженсен — Ти Джей Оши, организовавшая победный для «Кэпиталз» гол.

Гости взяли 2 очка, но самого ожидаемого события февраля так и не случилось. Овечкин снова без голов — даже у величайших снайперов бывают очень неудачные отрезки.

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