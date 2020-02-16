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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Флорида» без Бобровского проиграла «Эдмонтону», у Дадонова «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Эдмонтон Ойлерз».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Адам Ларссон, Леон Драйзайтль, Дарнелл Нурс и Кайлер Ямамото. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Джонатан Юбердо. Российский нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 18 минут и 9 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский пропустил матч из-за болезни.

«Флорида» потерпела второе поражение за последние три матча. «Эдмонтон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В другом матче «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3.

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Флорида Пантерз
1:4
0:1, 0:0, 1:3
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2020, 23:59 (МСК UTC+3)BB&T Center, 15069 зрителей
Главные тренеры
Джоэль КенневилльДэйв Типпетт
Вратари
Самуэль Монтембо(Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо)Микко Коскинен
1-й период
15:14Адам Ларссон(Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайлер Ямамото)
16:43Джухар Хайра
2-й период
25:17Ноэль Аккьяри
25:17Ноэль Аккьяри
25:17Мэттью Беннинг
30:58Джош Браун
30:58Джухар Хайра
3-й период
40:13Леон Драйзайтль(Кайлер Ямамото, Райан Ньюджент-Хопкинс)
41:43Джош Арчибальд
48:45Джонатан Юбердо(Аарон Экблад, Евгений Дадонов)
51:01Кайлер Ямамото
58:02Дарнелл Нерс
59:14Кайлер Ямамото(Леон Драйзайтль)
Лучшие игроки матча
Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Райан Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз)
Статистика
12Штрафное время16
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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