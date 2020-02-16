«Флорида» без Бобровского проиграла «Эдмонтону», у Дадонова «-1»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Эдмонтон Ойлерз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Эдмонтон Ойлерз».
Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Адам Ларссон, Леон Драйзайтль, Дарнелл Нурс и Кайлер Ямамото. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Джонатан Юбердо. Российский нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 18 минут и 9 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский пропустил матч
«Флорида» потерпела второе поражение за последние три матча. «Эдмонтон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.
В другом матче «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3.
|Джоэль Кенневилль
|Дэйв Типпетт
|Самуэль Монтембо(Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо)
|Микко Коскинен
|15:14
|Адам Ларссон(Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайлер Ямамото)
|16:43
|Джухар Хайра
|25:17
|Ноэль Аккьяри
|25:17
|Ноэль Аккьяри
|25:17
|Мэттью Беннинг
|30:58
|Джош Браун
|30:58
|Джухар Хайра
|40:13
|Леон Драйзайтль(Кайлер Ямамото, Райан Ньюджент-Хопкинс)
|41:43
|Джош Арчибальд
|48:45
|Джонатан Юбердо(Аарон Экблад, Евгений Дадонов)
|51:01
|Кайлер Ямамото
|58:02
|Дарнелл Нерс
|59:14
|Кайлер Ямамото(Леон Драйзайтль)
Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Райан Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз)
|12
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0