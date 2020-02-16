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10:31 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ на открытом воздухе

ТАСС, 16 февраля. «Лос-Анджелес» победил «Колорадо» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), встреча прошла на арене Falcon Stadium в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

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Игру на открытом воздухе посетили 43 574 человека. Во время матча температура воздуха составляла около нуля градусов по Цельсию. В составе гостей хет-трик оформил Тайлер Тоффоли, который отличился на 14-й и 60-й (дважды) минутах. У хозяев шайбу забросил Самуэль Жирар (40). Тоффоли стал автором первого хет-трика в матчах на открытом воздухе.

Российские нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин, Владислав Каменев и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями. Вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр получил травму в начале третьего периода при счете 1:1, он отразил 14 из 15 бросков по своим воротам. Его заменил Павел Францоуз, отразивший 6 из 7 бросков.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 57 матчах. «Лос-Анджелес» идет последним, 15-м — 47 очков в 59 играх. В следующем матче «Колорадо» примет «Тампу» 18 февраля, «Лос-Анджелес» на следующий день сыграет в гостях с «Виннипегом».

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История «Стадионной серии»

Falcon Stadium является домашней ареной для команд ВВС США по американскому футболу и лакроссу. Встреча проходила на рекордной высоте для матча НХЛ — 2018 метров над уровнем моря.

«Колорадо» во второй раз принимал участие в матче «Стадионной серии». В 2016 году на стадионе Coors Field в Денвере команда уступила «Детройту» со счетом 3:5. «Лос-Анджелес» провел третий матч на открытом воздухе — в 2014 году клуб уступил «Анахайму» (0:3) на Dodger Stadium в Лос-Анджелесе, а в 2015 году со счетом 2:1 обыграл «Сан-Хосе» на Levi's Stadium в Санта-Кларе.

Прошедший матч стал 11-м в рамках «Стадионной серии» и 31-м поединком регулярных чемпионатов НХЛ, который лига провела под открытым небом. С 2014 года игры проходили в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке (два матча), Чикаго, Санта-Кларе, Миннеаполисе, Денвере, Питтсбурге, Аннаполисе и Филадельфии. В 2021 году «Стадионная серия» состоится в Каролине на арене Carter-Finley Stadium в Роли. Точная дата встречи и соперник «Каролины» по игре будут объявлены позднее.

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Колорадо Эвеланш
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0:1, 1:0, 0:2
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2116.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Falcon Stadium
Главные тренеры
Джаред БеднарТодд Маклеллан
Вратари
Филипп Грубауэр(Павел Францоуз, Павел Францоуз)Джонатан Куик
1-й период
07:07Джефф Картер
07:10Габриэль Ландескуг
14:01Тайлер Тоффоли(Алекс Иафалло, Йоаким Райан)
2-й период
39:18Самуэль Жирар(Микко Рантанен)
3-й период
49:10Блэйк Лизотт
49:27Андре Бураковски
59:05Тайлер Тоффоли(Анже Копитар)
59:55Тайлер Тоффоли(Анже Копитар, Алекс Иафалло)
Лучшие игроки матча
Тайлер Тоффоли (Лос-Анджелес Кингз), Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Самуэль Жирар (Колорадо Эвеланш)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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