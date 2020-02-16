«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ на открытом воздухе
ТАСС, 16 февраля. «Лос-Анджелес» победил «Колорадо» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), встреча прошла на арене Falcon Stadium в
ТАСС, 16 февраля. «Лос-Анджелес» победил «Колорадо» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), встреча прошла на арене Falcon Stadium в
Игру на открытом воздухе посетили 43 574 человека. Во время матча температура воздуха составляла около нуля градусов по Цельсию. В составе гостей
Российские нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин, Владислав Каменев и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями. Вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр получил травму в начале третьего периода при счете 1:1, он отразил 14 из 15 бросков по своим воротам. Его заменил Павел Францоуз, отразивший 6 из 7 бросков.
«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 57 матчах. «Лос-Анджелес» идет последним, 15-м — 47 очков в 59 играх. В следующем матче «Колорадо» примет «Тампу» 18 февраля, «Лос-Анджелес» на следующий день сыграет в гостях с «Виннипегом».
Falcon Stadium является домашней ареной для команд ВВС США по американскому футболу и лакроссу. Встреча проходила на рекордной высоте для матча НХЛ — 2018 метров над уровнем моря.
«Колорадо» во второй раз принимал участие в матче «Стадионной серии». В 2016 году на стадионе Coors Field в Денвере команда уступила «Детройту» со счетом 3:5. «Лос-Анджелес» провел третий матч на открытом воздухе — в 2014 году клуб уступил «Анахайму» (0:3) на Dodger Stadium в
Прошедший матч стал 11-м в рамках «Стадионной серии» и 31-м поединком регулярных чемпионатов НХЛ, который лига провела под открытым небом. С 2014 года игры проходили в
|Джаред Беднар
|Тодд Маклеллан
|Филипп Грубауэр(Павел Францоуз, Павел Францоуз)
|Джонатан Куик
|07:07
|Джефф Картер
|07:10
|Габриэль Ландескуг
|14:01
|Тайлер Тоффоли(Алекс Иафалло, Йоаким Райан)
|39:18
|Самуэль Жирар(Микко Рантанен)
|49:10
|Блэйк Лизотт
|49:27
|Андре Бураковски
|59:05
|Тайлер Тоффоли(Анже Копитар)
|59:55
|Тайлер Тоффоли(Анже Копитар, Алекс Иафалло)
Тайлер Тоффоли (Лос-Анджелес Кингз), Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Самуэль Жирар (Колорадо Эвеланш)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0