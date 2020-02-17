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10:06 (мск), источник: Sport24

Русский великан мощно ворвался в НХЛ. Коршков забил за «Торонто» в первой же игре!

Идеальный дебют Егоре смазало только поражение «Мэйпл Лифс».

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Такие 24 часа, которые пережил на выходных российский хоккеист Егор Коршков, мечтает пережить каждый. В субботу воспитанник ярославского «Локомотива» принял участие в самом горячем матче игрового дня АХЛ — «Торонто Марлиз» сумел отыграться во встрече с «Белливиллем» со счета 0:4, а в овертайме именно россиянин принес хозяевам победу, исполнив небольшой хоккейный шедевр.

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Практически сразу же агент Коршкова Дэн Мильштейн опубликовал в своем твиттере новость о первом в карьере Коршкова вызове в первую команду «Торонто», но вскоре его удалил.

Но через несколько часов из Канады все-таки пришло официальное подтверждение радостной новости — Коршков действительно был поднят в «Мэйпл Лифс» и попал в состав на воскресный выездной матч против «Баффало».

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Егор ожидаемо получил место в четвертой тройке нападения — главный тренер Шелдон Киф, знакомый с габаритным россиянином по работе в фарм-клубе, решил использовать его рядом с Джейсоном Спеццой и Мэйсоном Марчментом. Последнего «Лифс» тоже вызвали из АХЛ.

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Ну, а в середине второго периода игры с «Сэйбрз» случилось одно из главных событий в карьере 23-летнего уроженца Новосибирска. Кайл Клиффорд обокрал хозяев в их зоне, Спецца с неудобной руки отпасовал на Коршкова в правый круг вбрасывания, а тот в касание прошил Картера Хаттона. Не так красиво, как в АХЛ, но какое это имеет значение!

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История могла получиться совсем красивой, если бы гол Егора поднял «Торонто» на полноценный камбэк. В начале третьей двадцатиминутки гости сравняли счет — Зак Хайман ударно потрудился на пятаке.

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Но, увы, это был их последний подвиг за вечер. «Баффало» уничтожил соперника в течение полутора минут, успев за это время положить 3 гола. К счастью, Коршков в этом избиении не участвовал — чудили в составе «Мэйпл Лифс» другие люди. Например, тот же Хайман, своими руками организовавший для хозяев гол номер 5.

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Если отстраниться от результата, дебют русского здоровяка в лучшей лиге мира можно назвать почти идеальным. 10 минут айстайма, гол, хит, редкий для игроков «Торонто» в этом матче положительный показатель полезности. Вспоминать, как в выставочных матчах Коршков получал время даже в большинстве, пока рано, но следующий шанс в составе главной команды клуба он точно заслужил.

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Баффало Сэйбрз
5:2
0:0, 2:1, 3:1
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2217.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Ральф КрюгерШелдон Киф
Вратари
Картер ХаттонФредерик Андерсен
2-й период
21:32Юхан Ларссон(Расмус Далин, Колин Миллер)
29:42Конор Шири(Колин Миллер, Эван Родригес)
31:29Егор Коршков(Кайл Клиффорд, Джейсон Спецца)
33:29Трэвис Дермотт
38:37Джейк Маззин
3-й период
42:11Зак Хаймэн(Джейк Маззин, Митчелл Марнер)
45:12Джейк Маззин
46:06Джек Айкел(Виктор Улофссон, Расмус Ристолайнен)
46:55Кайл Окпосо(Юхан Ларссон)
47:37Джимми Веси(Расмус Ристолайнен)
56:42Расмус Ристолайнен
Лучшие игроки матча
Джимми Веси (Баффало Сэйбрз), Расмус Ристолайнен (Баффало Сэйбрз), Кайл Окпосо (Баффало Сэйбрз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало Сэйбрз
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