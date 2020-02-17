Русский великан мощно ворвался в НХЛ. Коршков забил за «Торонто» в первой же игре!
Идеальный дебют Егоре смазало только поражение «Мэйпл Лифс».
Идеальный дебют Егоре смазало только поражение «Мэйпл Лифс».
Такие 24 часа, которые пережил на выходных российский хоккеист Егор Коршков, мечтает пережить каждый. В субботу воспитанник ярославского «Локомотива» принял участие в самом горячем матче игрового дня АХЛ — «Торонто Марлиз» сумел отыграться во встрече с «Белливиллем» со счета 0:4, а в овертайме именно россиянин принес хозяевам победу, исполнив небольшой хоккейный шедевр.
Практически сразу же агент Коршкова Дэн Мильштейн опубликовал в своем твиттере новость о первом в карьере Коршкова вызове в первую команду «Торонто», но вскоре его удалил.
Но через несколько часов из Канады
Егор ожидаемо получил место в четвертой тройке нападения — главный тренер Шелдон Киф, знакомый с габаритным россиянином по работе в
Ну, а в середине второго периода игры с «Сэйбрз» случилось одно из главных событий в карьере 23-летнего уроженца Новосибирска. Кайл Клиффорд обокрал хозяев в их зоне, Спецца с неудобной руки отпасовал на Коршкова в правый круг вбрасывания, а тот в касание прошил Картера Хаттона. Не так красиво, как в АХЛ, но какое это имеет значение!
История могла получиться совсем красивой, если бы гол Егора поднял «Торонто» на полноценный камбэк. В начале третьей двадцатиминутки гости сравняли счет — Зак Хайман ударно потрудился на пятаке.
Но, увы, это был их последний подвиг за вечер. «Баффало» уничтожил соперника в течение полутора минут, успев за это время положить 3 гола. К счастью, Коршков в этом избиении не участвовал — чудили в составе «Мэйпл Лифс» другие люди. Например, тот же Хайман, своими руками организовавший для хозяев гол номер 5.
Если отстраниться от результата, дебют русского здоровяка в лучшей лиге мира можно назвать почти идеальным. 10 минут айстайма, гол, хит, редкий для игроков «Торонто» в этом матче положительный показатель полезности. Вспоминать, как в выставочных матчах Коршков получал время даже в большинстве, пока рано, но следующий шанс в составе главной команды клуба он точно заслужил.
|Ральф Крюгер
|Шелдон Киф
|Картер Хаттон
|Фредерик Андерсен
|21:32
|Юхан Ларссон(Расмус Далин, Колин Миллер)
|29:42
|Конор Шири(Колин Миллер, Эван Родригес)
|31:29
|Егор Коршков(Кайл Клиффорд, Джейсон Спецца)
|33:29
|Трэвис Дермотт
|38:37
|Джейк Маззин
|42:11
|Зак Хаймэн(Джейк Маззин, Митчелл Марнер)
|45:12
|Джейк Маззин
|46:06
|Джек Айкел(Виктор Улофссон, Расмус Ристолайнен)
|46:55
|Кайл Окпосо(Юхан Ларссон)
|47:37
|Джимми Веси(Расмус Ристолайнен)
|56:42
|Расмус Ристолайнен
Джимми Веси (Баффало Сэйбрз), Расмус Ристолайнен (Баффало Сэйбрз), Кайл Окпосо (Баффало Сэйбрз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0