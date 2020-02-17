Русский великан мощно ворвался в НХЛ. Коршков забил за «Торонто» в первой же игре!

Такие 24 часа, которые пережил на выходных российский хоккеист Егор Коршков, мечтает пережить каждый. В субботу воспитанник ярославского «Локомотива» принял участие в самом горячем матче игрового дня АХЛ — «Торонто Марлиз» сумел отыграться во встрече с «Белливиллем» со счета 0:4, а в овертайме именно россиянин принес хозяевам победу, исполнив небольшой хоккейный шедевр.

Практически сразу же агент Коршкова Дэн Мильштейн опубликовал в своем твиттере новость о первом в карьере Коршкова вызове в первую команду «Торонто», но вскоре его удалил.

Но через несколько часов из Канады все-таки пришло официальное подтверждение радостной новости — Коршков действительно был поднят в «Мэйпл Лифс» и попал в состав на воскресный выездной матч против «Баффало».

Егор ожидаемо получил место в четвертой тройке нападения — главный тренер Шелдон Киф, знакомый с габаритным россиянином по работе в фарм-клубе, решил использовать его рядом с Джейсоном Спеццой и Мэйсоном Марчментом. Последнего «Лифс» тоже вызвали из АХЛ.

Ну, а в середине второго периода игры с «Сэйбрз» случилось одно из главных событий в карьере 23-летнего уроженца Новосибирска. Кайл Клиффорд обокрал хозяев в их зоне, Спецца с неудобной руки отпасовал на Коршкова в правый круг вбрасывания, а тот в касание прошил Картера Хаттона. Не так красиво, как в АХЛ, но какое это имеет значение!

История могла получиться совсем красивой, если бы гол Егора поднял «Торонто» на полноценный камбэк. В начале третьей двадцатиминутки гости сравняли счет — Зак Хайман ударно потрудился на пятаке.

Но, увы, это был их последний подвиг за вечер. «Баффало» уничтожил соперника в течение полутора минут, успев за это время положить 3 гола. К счастью, Коршков в этом избиении не участвовал — чудили в составе «Мэйпл Лифс» другие люди. Например, тот же Хайман, своими руками организовавший для хозяев гол номер 5.