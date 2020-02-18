Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов (5-я минута), Майк Хоффман (32), Колтон Сивиор (51), Антон Строльман (58) и Винсент Трочек (60). У проигравших отличились Дилан Гэмбрелл (12), Кевин Лабанк (55) и Тимо Майер (59).

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Дадонов забросил 24-ю шайбу в текущем сезоне. В активе нападающего теперь 43 (24 шайбы + 19 передач) очка. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

«Флорида» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков в 59 матчах. «Сан-Хосе» идет 13-м на Западе, набрав 56 очков в 59 играх. В следующей встрече «Флорида» 20 февраля в гостях сыграет с «Анахаймом». «Сан-Хосе» днем позже на выезде встретится с «Нью-Джерси».

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В другом матче дня «Аризона» дома победила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1. Голкипер гостей Семен Варламов отразил 30 бросков. Также «Калгари» на своей площадке обыграл «Анахайм» (6:4).