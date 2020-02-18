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10:39 (мск), источник: ТАСС

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

ТАСС, 18 февраля. «Сан-Хосе» проиграл «Флориде» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:5.

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов (5-я минута), Майк Хоффман (32), Колтон Сивиор (51), Антон Строльман (58) и Винсент Трочек (60). У проигравших отличились Дилан Гэмбрелл (12), Кевин Лабанк (55) и Тимо Майер (59).

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Дадонов забросил 24-ю шайбу в текущем сезоне. В активе нападающего теперь 43 (24 шайбы + 19 передач) очка. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

«Флорида» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков в 59 матчах. «Сан-Хосе» идет 13-м на Западе, набрав 56 очков в 59 играх. В следующей встрече «Флорида» 20 февраля в гостях сыграет с «Анахаймом». «Сан-Хосе» днем позже на выезде встретится с «Нью-Джерси».

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Аризона» дома победила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1. Голкипер гостей Семен Варламов отразил 30 бросков. Также «Калгари» на своей площадке обыграл «Анахайм» (6:4).

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Хоккей, НХЛ, Неделя 2217.02.2020, 23:59 (МСК UTC+3)SAP Center, 16510 зрителей
Главные тренеры
Боб БугнерДжоэль Кенневилль
Вратари
Аарон Делл(Аарон Делл, Аарон Делл)Сергей Бобровский
1-й период
04:52Евгений Дадонов(Аарон Экблад, Фрэнк Ватрано)
07:13Кит Яндл
11:30Дилан Гэмбрелл(Антти Суомела, Александр Труэ)
12:58Йоэль Келльман
17:57Йоэль Келльман
18:33Винс Трочек
2-й период
23:39Маркус Серенсен
31:00Майк I Хоффман
31:41Мелькер Карлссон
36:07Марк Пайсик
3-й период
50:04Колтон Сивиур(Денис Мальгин, Аарон Экблад)
54:13Денис Мальгин
54:34Кевин Лабанк(Брент Бернс)
57:06Антон Строльман(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
58:20Тимо Майер(Джо Торнтон, Брент Бернс)
59:55Винс Трочек
Лучшие игроки матча
Аарон Экблад (Флорида Пантерз), Колтон Сивиур (Флорида Пантерз), Дилан Гэмбрелл (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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