Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ
ТАСС, 18 февраля. «Сан-Хосе» проиграл «Флориде» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:5.
ТАСС, 18 февраля. «Сан-Хосе» проиграл «Флориде» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:5.
В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов (5-я минута), Майк Хоффман (32), Колтон Сивиор (51), Антон Строльман (58) и Винсент Трочек (60). У проигравших отличились Дилан Гэмбрелл (12), Кевин Лабанк (55) и Тимо Майер (59).
Дадонов забросил 24-ю шайбу в текущем сезоне. В активе нападающего теперь 43 (24 шайбы + 19 передач) очка. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.
«Флорида» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков в 59 матчах. «Сан-Хосе» идет 13-м на Западе, набрав 56 очков в 59 играх. В следующей встрече «Флорида» 20 февраля в гостях сыграет с «Анахаймом». «Сан-Хосе» днем позже на выезде встретится с «Нью-Джерси».
В другом матче дня «Аризона» дома победила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1. Голкипер гостей Семен Варламов отразил 30 бросков. Также «Калгари» на своей площадке обыграл «Анахайм» (6:4).
|Боб Бугнер
|Джоэль Кенневилль
|Аарон Делл(Аарон Делл, Аарон Делл)
|Сергей Бобровский
|04:52
|Евгений Дадонов(Аарон Экблад, Фрэнк Ватрано)
|07:13
|Кит Яндл
|11:30
|Дилан Гэмбрелл(Антти Суомела, Александр Труэ)
|12:58
|Йоэль Келльман
|17:57
|Йоэль Келльман
|18:33
|Винс Трочек
|23:39
|Маркус Серенсен
|31:00
|Майк I Хоффман
|31:41
|Мелькер Карлссон
|36:07
|Марк Пайсик
|50:04
|Колтон Сивиур(Денис Мальгин, Аарон Экблад)
|54:13
|Денис Мальгин
|54:34
|Кевин Лабанк(Брент Бернс)
|57:06
|Антон Строльман(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
|58:20
|Тимо Майер(Джо Торнтон, Брент Бернс)
|59:55
|Винс Трочек
Аарон Экблад (Флорида Пантерз), Колтон Сивиур (Флорида Пантерз), Дилан Гэмбрелл (Сан-Хосе Шаркс)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0