«Прозвище Scoreskov — мощное, надо соответствовать». Коршков — о том, как шел к первому голу в НХЛ
Эксклюзивное интервью с русским здоровяком из «Торонто».
Эксклюзивное интервью с русским здоровяком из «Торонто».
Мало у кого в мировом хоккее выдались столь насыщенные выходные, как у нападающего системы «Торонто» Егора Коршкова. Пятница — домашняя игра за
— Обычно после дебюта в главной лиге мира все говорят об исполнении мечты, а вам сумасшедший график хоть позволил прочувствовать торжественность момента в полной мере?
— Устал безумно, конечно. Вчера в три часа ночи прилетели в Питтсбург на следующую игру, и, к счастью, сегодня у команды выходной. Хоть выспался. Я же еще в субботу понятия не имел, что поднимут в НХЛ. Радовались победе в овертайме, как раздался звонок, что завтра могут поднять. А уже в воскресенье прилетел в Баффало, и на собрании первой команды сказали готовиться. Тут уже эмоции появились.
— Поволноваться успели?
— Был в предвкушении. И сразу столько мыслей в голове о том, как все будет, поэтому очень хотелось поскорее на площадку, а не загоняться, ведь вот же оно: сейчас все сбудется, к чему стремился столько лет.
— А сколько именно лет помните?
— Помню маленькому папа (бывший хоккеист Алексей Коршков. — Sport24) из поездки в Канаду привез мне майку. Тогда и заинтересовался НХЛ.
— Скажите еще, что майка была «Торонто»…
— Нет. «Ванкувер» вроде бы. А так, конечно, как все
— Ребенком понятно. А сейчас после удачного тренировочного лагеря, семиматчевой голевой серии на старте сезона в «Марлиз» насколько сложно было ждать, когда же, наконец, поднимут?
— Я стараюсь всегда быть на позитиве. Плохие мысли только притягивают негатив. Да, порой накатывала тоска: ведь действительно же неплохо играешь, забиваешь, и говорят, что
— И вы решили исправить ситуацию, забивая
— Да я бы не сказал, что
— Когда дождались шанса, много кого заранее предупредили, мол, сегодня день икс?
— На весь мир, естественно, не кричал, совета у знакомых энхаэловцев не просил,
— В смысле?
— Один мой друг из Москвы потом жаловался, что пошел ночью в бар смотреть и по ходу матча всем объявлял, что готов проставиться, если 96-й номер забьет. Пришлось
— Знаю, что вы любите футбол, постоянно следите и наверняка слышали о голе Федора Смолова «Реалу» за несколько часов до вашего матча. Было бы забавно услышать, что такой сказочный сюжет вас
— Перед игрой и в новостях увидел, что он забил «Реалу» на «Бернабеу», но мои мысли были далеки от футбола. Тот день я провел словно в другом мире.
— Но не как Игорь Шестеркин, который рассказывал, как перед дебютом за «Рейнджерс» не мог даже водички попить?
— Я выходил получать удовольствие.
— Кстати, по вам видно: если улыбаетесь, то, значит, в своей стихии. Так было и в Баффало.
— Первый период все равно была небольшая потерянность. Но не связал бы ее волнением.
— В общем, голевой бросок исполняли зряче, глаза не закрывали, когда вас вывели на отличную позицию?
— Не. Спецца отобрал на чужой синей, и там по эпизоду было понятно, что сейчас он отдаст. Подстроился, бросил, но не сразу понял, что забил. Передо мной же был защитник, думал, в него бы не попасть, а потом услышал звук, как будто штанга. А уже дальше по радости болельщиков стало ясно, что зашло.
— Зашумело в голове?
— Подумал: «Реально что ли забил?».
— Полтора месяца назад во время МЧМ мы вспоминали вашу победную шайбу в полуфинале с США, и вы назвали ее главной в карьере. Сейчас рейтинг обновился?
— Ничего не поменялось.
— Ну раз вам в Торонто уже придумали прозвище Scoreskov (производное от фамилии Коршков и английского глагола score — забивать. — Sport24), то шайб от вас ждут великое множество. В курсе?
— Мне скидывали такие скрины из твиттера.
— Главный тренер «Торонто» Шелдон Кифф начинал сезон наставником «Марлиз», знакомство с ним
—
— Команду в прессе он поругал за поражение, а лично вас за удачный дебют
— После игры не заходят тренеры, а сегодня (в понедельник. — Sport24) у нас выходной.
— Удобный момент из своего мира вернуться в реальный?
— Все хорошо. Сегодня проснулся уже в порядке, уже осознал произошедшее.
— Поздравлений вал получили?
— Да не сказать, что прямо вал. В инстаграме разве что много отметок поставили.
— Судя по твиттеру,
— На раскатке заметил его. Но у меня маловато клюшек с собой было, чтобы раздавать. Может,
— В том же твиттере, кстати, ваш агент Дэн Мильштейн после игры оставил запись: «В последний раз, когда мой клиент забивал в первой же игре НХЛ, он в итоге получил контракт на 76 миллионов».
— Примерно об этом он мне сам сказал, когда позвонил после игры. Что предыдущим клиентом, забившим в первом же матче, был Кучеров.
— У наших игроков НХЛ, включая суперзвезд, насколько я понимаю, есть
—
— Ладно. В среду покажете.
— Будем стараться. Шансом надо пользоваться. Ведь это, конечно, другая планета. В Баффало ситуация случилась, малость меня шокировала. После обеда захожу в лифт, вижу — люди спешат туда же, ну я, естественно, придержал дверь. А их охранник останавливает: «Стойте, это игрок “Мэйпл Лифз”. Нельзя». Пришлось поехать одному, и было очень неудобно, что