Чикаго увидел зарубу Панарина и Кейна. Но в споре бывших друзей зарешало звено Бучневича

«Рейнджерс» — третий клуб Артемия Панарина в НХЛ. И в Нью-Йорке его просто обожают. Кажется, это даже взаимно. А вот с предыдущими командами отношения у Хлебушка куда запутаннее. Из «Коламбуса» он ушел сам, выбрав лучшую жизнь на Манхеттене, за что получил свист от тех, для кого недавно был кумиром. С «Чикаго» все сложнее. Это первый заокеанский клуб Артемия, который навсегда остается в его сердце, но именно из «Чикаго» его в свое время попросили.

С тех пор, как Панарина обменяли в «Коламбус», любая его встреча с «Чикаго» — повод порассуждать, кому та сделка пошла на пользу. А еще сравнить, каково Панарину и Кейну порознь. Пока они играли в одном звене, было принято считать, что новичок из России кормится за счет американской звезды. Но если посмотреть статистику, то не все так однозначно. После расставания у Панарина всего на 13 очков меньше в регулярках. А вот в розыгрышах Кубка Стэнли счет 18:0 уже в пользу Артемия. Без Хлебушка «Чикаго» в плей-офф не выходил.

Перед визитом Панарина в столь близкий его сердцу город «Чикаго» и «Рейнджерс» находились практически в идентичных турнирных ситуациях.

Пусть и в разных конференциях. Что те, что другие еще сохраняли теоретические шансы на попадание в плей-офф, но с каждым матчем песок утекал сквозь пальцы. И, кажется, именно Панарин со своей новой командой сделали так, что сезон для «Блэкхоукс» третий год подряд заканчивается синхронно с окончанием регулярки.

Это был очень странный матч. К третьей минуте команды уже обменялись шайбами, но счет 1:1 при этом держался два периода. У гостей с Манхеттена отличился Филип Хитил, а ответил ему другой чех Доминик Кубалик. Причем забить одному из самых ярких новичков этого сезона помог Патрик Кейн. Именно он начал треугольную атаку, перебросив шайбу на противоположный борт Данкану Киту. Так Кейн вышел вперед в противостоянии с Панариным.

Артемий ответил в третьем периоде, при счете 4:2 в пользу его команды. Он подкараулил бесхозную шайбу и хорошенько вложился в бросок! Так Панарин записал себе в актив 30-ю шайбу в сезоне. До повторения личного рекорда, который он установил бок о бок с Кейном, остался всего один точный выстрел. Что до их дуэли с Патриком, то матч они закончили с идентичными показателями. Как и положено настоящим друзьям. 1 очко, «+1» и 5 бросков. Даже игровое им предоставили почти одинаковое.

Разницу же сделали другие. Поистине фантастический матч провело звено Бучневич — Зибанежад — Крайдер. Вместе они организовали три шайбы в ворота «Чикаго». И это не считая гола Строума в большинстве, которому помогал звездный швед. Что до россиянина, то он не был статистом. Именно с его классного открывания под передачу Крайдера начался безумный третий период. А на том, что Зибанежад подправил шайбу после броска Бучневича, гости из Большого яблока поставили точку.