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11:17 (мск), источник: Sport24

Чикаго увидел зарубу Панарина и Кейна. Но в споре бывших друзей зарешало звено Бучневича

У Хлебушка 30 шайб в сезоне. Осталось совсем чуть-чуть до рекорда.

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«Рейнджерс» — третий клуб Артемия Панарина в НХЛ. И в Нью-Йорке его просто обожают. Кажется, это даже взаимно. А вот с предыдущими командами отношения у Хлебушка куда запутаннее. Из «Коламбуса» он ушел сам, выбрав лучшую жизнь на Манхеттене, за что получил свист от тех, для кого недавно был кумиром. С «Чикаго» все сложнее. Это первый заокеанский клуб Артемия, который навсегда остается в его сердце, но именно из «Чикаго» его в свое время попросили.

С тех пор, как Панарина обменяли в «Коламбус», любая его встреча с «Чикаго» — повод порассуждать, кому та сделка пошла на пользу. А еще сравнить, каково Панарину и Кейну порознь. Пока они играли в одном звене, было принято считать, что новичок из России кормится за счет американской звезды. Но если посмотреть статистику, то не все так однозначно. После расставания у Панарина всего на 13 очков меньше в регулярках. А вот в розыгрышах Кубка Стэнли счет 18:0 уже в пользу Артемия. Без Хлебушка «Чикаго» в плей-офф не выходил.

Перед визитом Панарина в столь близкий его сердцу город «Чикаго» и «Рейнджерс» находились практически в идентичных турнирных ситуациях.

Пусть и в разных конференциях. Что те, что другие еще сохраняли теоретические шансы на попадание в плей-офф, но с каждым матчем песок утекал сквозь пальцы. И, кажется, именно Панарин со своей новой командой сделали так, что сезон для «Блэкхоукс» третий год подряд заканчивается синхронно с окончанием регулярки.

Это был очень странный матч. К третьей минуте команды уже обменялись шайбами, но счет 1:1 при этом держался два периода. У гостей с Манхеттена отличился Филип Хитил, а ответил ему другой чех Доминик Кубалик. Причем забить одному из самых ярких новичков этого сезона помог Патрик Кейн. Именно он начал треугольную атаку, перебросив шайбу на противоположный борт Данкану Киту. Так Кейн вышел вперед в противостоянии с Панариным.

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Артемий ответил в третьем периоде, при счете 4:2 в пользу его команды. Он подкараулил бесхозную шайбу и хорошенько вложился в бросок! Так Панарин записал себе в актив 30-ю шайбу в сезоне. До повторения личного рекорда, который он установил бок о бок с Кейном, остался всего один точный выстрел. Что до их дуэли с Патриком, то матч они закончили с идентичными показателями. Как и положено настоящим друзьям. 1 очко, «+1» и 5 бросков. Даже игровое им предоставили почти одинаковое.

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Разницу же сделали другие. Поистине фантастический матч провело звено Бучневич — Зибанежад — Крайдер. Вместе они организовали три шайбы в ворота «Чикаго». И это не считая гола Строума в большинстве, которому помогал звездный швед. Что до россиянина, то он не был статистом. Именно с его классного открывания под передачу Крайдера начался безумный третий период. А на том, что Зибанежад подправил шайбу после броска Бучневича, гости из Большого яблока поставили точку.

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Не знаем насчет турнирных перспектив, но такой свиты, как у Панарина в Нью-Йорке, у Кейна точно нет. Как нет и такого вратаря, как Игорь Шестеркин. Дебютант из России отразил 37 бросков, одержав тем самым уже 7 побед в 8 играх! Кажется, что если «Рейнджерс» и заедут в плей-офф, то исключительно на спине Шестеркина.

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Чикаго Блэкхокс
3:6
0:1, 1:0, 2:5
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2220.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонДэвид Куинн
Вратари
Робин ЛенерИгорь Шестеркин
1-й период
01:58Филип Хитил(Энтони Дианджело, Каапо Какко)
02:41Слэйтер Куккук
17:54Бретт Хауден
2-й период
22:29Доминик Кубалик(Данкан Кит, Патрик Кейн)
22:39Брендан Лемье
29:26Робин Ленер
33:31Бретт Хауден
3-й период
42:33Павел Бучневич(Крис Крайдер, Мика Зибанежад)
42:47Олли Мяяття
44:01Райан Стром(Энтони Дианджело, Мика Зибанежад)
46:05Доминик Кубалик(Дрейк Каджула, Джонатан Тэйвз)
48:48Крис Крайдер(Марк Стаал, Мика Зибанежад)
49:41Артемий Панарин
51:39Дрейк Каджула(Александр Нюландер, Джонатан Тэйвз)
53:37Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Павел Бучневич)
58:46Дрейк Каджула
Лучшие игроки матча
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Доминик Кубалик (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго Блэкхокс
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