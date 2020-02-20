Чикаго увидел зарубу Панарина и Кейна. Но в споре бывших друзей зарешало звено Бучневича
У Хлебушка 30 шайб в сезоне. Осталось совсем
У Хлебушка 30 шайб в сезоне. Осталось совсем
«Рейнджерс» — третий клуб Артемия Панарина в НХЛ. И в
С тех пор, как Панарина обменяли в «Коламбус», любая его встреча с «Чикаго» — повод порассуждать, кому та сделка пошла на пользу. А еще сравнить, каково Панарину и Кейну порознь. Пока они играли в одном звене, было принято считать, что новичок из России кормится за счет американской звезды. Но если посмотреть статистику, то не все так однозначно. После расставания у Панарина всего на 13 очков меньше в регулярках. А вот в розыгрышах Кубка Стэнли счет 18:0 уже в пользу Артемия. Без Хлебушка «Чикаго» в
Пусть и в разных конференциях. Что те, что другие еще сохраняли теоретические шансы на попадание в
Это был очень странный матч. К третьей минуте команды уже обменялись шайбами, но счет 1:1 при этом держался два периода. У гостей с Манхеттена отличился Филип Хитил, а ответил ему другой чех Доминик Кубалик. Причем забить одному из самых ярких новичков этого сезона помог Патрик Кейн. Именно он начал треугольную атаку, перебросив шайбу на противоположный борт Данкану Киту. Так Кейн вышел вперед в противостоянии с Панариным.
Артемий ответил в третьем периоде, при счете 4:2 в пользу его команды. Он подкараулил бесхозную шайбу и хорошенько вложился в бросок! Так Панарин записал себе в актив 30-ю шайбу в сезоне. До повторения личного рекорда, который он установил бок о бок с Кейном, остался всего один точный выстрел. Что до их дуэли с Патриком, то матч они закончили с идентичными показателями. Как и положено настоящим друзьям. 1 очко, «+1» и 5 бросков. Даже игровое им предоставили почти одинаковое.
Разницу же сделали другие. Поистине фантастический матч провело звено Бучневич — Зибанежад — Крайдер. Вместе они организовали три шайбы в ворота «Чикаго». И это не считая гола Строума в большинстве, которому помогал звездный швед. Что до россиянина, то он не был статистом. Именно с его классного открывания под передачу Крайдера начался безумный третий период. А на том, что Зибанежад подправил шайбу после броска Бучневича, гости из Большого яблока поставили точку.
Не знаем насчет турнирных перспектив, но такой свиты, как у Панарина в
|Джереми Коллитон
|Дэвид Куинн
|Робин Ленер
|Игорь Шестеркин
|01:58
|Филип Хитил(Энтони Дианджело, Каапо Какко)
|02:41
|Слэйтер Куккук
|17:54
|Бретт Хауден
|22:29
|Доминик Кубалик(Данкан Кит, Патрик Кейн)
|22:39
|Брендан Лемье
|29:26
|Робин Ленер
|33:31
|Бретт Хауден
|42:33
|Павел Бучневич(Крис Крайдер, Мика Зибанежад)
|42:47
|Олли Мяяття
|44:01
|Райан Стром(Энтони Дианджело, Мика Зибанежад)
|46:05
|Доминик Кубалик(Дрейк Каджула, Джонатан Тэйвз)
|48:48
|Крис Крайдер(Марк Стаал, Мика Зибанежад)
|49:41
|Артемий Панарин
|51:39
|Дрейк Каджула(Александр Нюландер, Джонатан Тэйвз)
|53:37
|Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Павел Бучневич)
|58:46
|Дрейк Каджула
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Доминик Кубалик (Чикаго Блэкхокс)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0