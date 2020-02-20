Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Р
Б
12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон Ойлерз
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Аризона Койотс
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
36
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
11:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Флорида» обыграла «Анахайм», Бобровский стал первой звездой матча

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Флорида Пантерз» обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Шайбы в составе в «Флориды» забросили Александр Барков (20-я минута), Винсент Трочек (31-я), Алекси Саарела (35-я) и Маккензи Уигар (48-я). У «Анахайма» забил Макс Джонс (17).

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, отразвиший 35 бросков, стал первой звездой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Колорадо Эвеланш» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей голевой передачей отметился российский форвард Валерий Ничушкин. У гостей российский вратарь Семен Варламов отразил 26 бросков.

Еще в одном матче «Миннесота Уайлд» в гостях по буллитам обыграла «Ванкувер Кэнакс» — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Анахайм Дакс
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2220.02.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Даллас ИкинсДжоэль Кенневилль
Вратари
Джон Гибсон(Джон Гибсон)Сергей Бобровский
1-й период
16:04Макс Джонс
19:55Александр Барков(Джонатан Юбердо)
2-й период
28:32Корбиниан Хольцер
30:50Винс Трочек(Райли Стиллман, Фрэнк Ватрано)
34:26Алекси Саарела(Аарон Экблад, Маккензи Уигар)
36:03Джон Гибсон
36:03Майк I Хоффман
3-й период
47:48Доминик Тонинато
57:51Маккензи Уигар(Винс Трочек, Майк I Хоффман)
Лучшие игроки матча
Сергей Бобровский (Флорида Пантерз), Макс Джонс (Анахайм Дакс), Алекси Саарела (Флорида Пантерз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная и откровенная российская фигуристка завершила карьеру
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
«Валенсия» опоздала с Черышевым. «Аталанта» покоряет Европу
Чикаго увидел дуэль Панарина и Кейна. А зарешало звено Бучневича
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Моуринью не хватило Дзюбы в матче против «Лейпцига»
«Роналду — хищник, всегда находит гол». Большое интервью Месси
Назван лучший нокаут 2019 года в боксе (видео)
«Интервью про меня». Загитова отказалась говорить о Косторной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь