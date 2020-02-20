«Флорида» обыграла «Анахайм», Бобровский стал первой звездой матча

Источник: AP 2020

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Шайбы в составе в «Флориды» забросили Александр Барков (20-я минута), Винсент Трочек (31-я), Алекси Саарела (35-я) и Маккензи Уигар (48-я). У «Анахайма» забил Макс Джонс (17).

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, отразвиший 35 бросков, стал первой звездой встречи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nk8ced9A3gk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Колорадо Эвеланш» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей голевой передачей отметился российский форвард Валерий Ничушкин. У гостей российский вратарь Семен Варламов отразил 26 бросков.

Еще в одном матче «Миннесота Уайлд» в гостях по буллитам обыграла «Ванкувер Кэнакс» — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0).