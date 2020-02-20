«Флорида» обыграла «Анахайм», Бобровский стал первой звездой матча
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Флорида Пантерз» обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Флорида Пантерз» обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Шайбы в составе в «Флориды» забросили Александр Барков (20-я минута), Винсент Трочек (31-я), Алекси Саарела (35-я) и Маккензи Уигар (48-я). У «Анахайма» забил Макс Джонс (17).
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, отразвиший 35 бросков, стал первой звездой встречи.
В другом матче дня «Колорадо Эвеланш» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей голевой передачей отметился российский форвард Валерий Ничушкин. У гостей российский вратарь Семен Варламов отразил 26 бросков.
Еще в одном матче «Миннесота Уайлд» в гостях по буллитам обыграла «Ванкувер Кэнакс» — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0).
|Даллас Икинс
|Джоэль Кенневилль
|Джон Гибсон(Джон Гибсон)
|Сергей Бобровский
|16:04
|Макс Джонс
|19:55
|Александр Барков(Джонатан Юбердо)
|28:32
|Корбиниан Хольцер
|30:50
|Винс Трочек(Райли Стиллман, Фрэнк Ватрано)
|34:26
|Алекси Саарела(Аарон Экблад, Маккензи Уигар)
|36:03
|Джон Гибсон
|36:03
|Майк I Хоффман
|47:48
|Доминик Тонинато
|57:51
|Маккензи Уигар(Винс Трочек, Майк I Хоффман)
Сергей Бобровский (Флорида Пантерз), Макс Джонс (Анахайм Дакс), Алекси Саарела (Флорида Пантерз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0