«Бостон» одержал пятую победу подряд в НХЛ, обыграв «Калгари»

Встреча, прошедшая в пятницу Калгари, завершилась со счетом 4:3 (3:3, 1:0, 0:0). В составе «Бостона» дубль оформил Патрис Бержерон (3-я и 7-я минуты), также отличились Чарли Койл (13) и Брэд Маршанд (21). У «Калгари» две шайбы забросил Микаэль Баклунд (1, 3), один гол в активе Джонни Годро (4).