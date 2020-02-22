«Бостон» одержал пятую победу подряд в НХЛ, обыграв «Калгари»
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Бостон Брюинз» продлили победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти матчей, обыграв на выезде «Калгари Флэймз».
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Бостон Брюинз» продлили победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти матчей, обыграв на выезде «Калгари Флэймз».
Встреча, прошедшая в пятницу Калгари, завершилась со счетом 4:3 (3:3, 1:0, 0:0). В составе «Бостона» дубль оформил Патрис Бержерон (3-я и 7-я минуты), также отличились Чарли Койл (13) и Брэд Маршанд (21). У «Калгари» две шайбы забросил Микаэль Баклунд (1, 3), один гол в активе Джонни Годро (4).
В других матчах дня «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» — 5:3, а «Анахайм Дакс» на своем льду проиграл «Колорадо Эвеланш» — 0:1.