Овечкина поздравлял даже Кросби, Малкин выдал шедевр. Весь огонь битвы «Вашингтона» и «Питтсбурга»

В ожидании 700-го гола Александра Овечкина почти все сходились во мнении, что как только этот гол будет забит, русского форварда отпустит — напряжение спадет и заброшенные шайбы будут даваться ему гораздо легче. Уже первые минуты воскресного матча «Вашингтона» против «Питтсбурга» показали, что после долгожданного юбилея капитана, который случился в субботу, отпустило и всех остальных игроков «Кэпиталз». Это уже был не тот «Вашингтон», который проиграл 6 из 7 последних встреч, этому «Вашингтону» по степени собранности, жесткости и беспощадности было место в плей-офф, а не в рядовом матче регулярки. Впрочем, начиналось все мило, с поздравления для Овечкина от главного конкурента в его карьере — Сидни Кросби.

В первом периоде можно выделить три главных события. Якуб Врана на пути к воротам «Пингвинз» резко срезал угол и при помощи защитника Маркуса Петтерссона все-таки доставил шайбу за линию.

Александр Овечкин получил свою порцию оваций от «Кэпитал уан-арены» — полноценное празднование 700 гола намечено на вторник, когда «Столичные» примут «Виннипег».

Ну, а Евгений Малкин подрался с новичком хозяев Бренденом Диллоном. Подрался и, справедливости ради, проиграл. Проиграл вчистую.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DG3PfxjN2DQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая двадцатиминутка до поры до времени сильно уступала первой в насыщенности. Был неплохой шанс у Малкина, бросал в штангу Михал Кемпни, но ярких событий стало заметно меньше. Все изменилось в концовке. Патрик Хернквист принял на себя бросок Криса Летанга и добил шайбу с пятака.

А через 26 секунд Сидни Кросби при помощи Ти Джея Оши закосплеил гол Враны из первого периода. Следом получил удаление Овечкина и если бы «Питтсбург» забил еще и в большинстве, этот отрезок можно было бы смело назвать одним их худших для «Вашингтона» в сезоне.

После 40 минут обратила на себя внимание статистика — Александр Овечкин провел два периода впустую. Казалось, если не включится капитан, «Вашингтону» будет очень сложно обыграть этих «Пингвинз».

Коллеги Ови с такой точкой зрения были не согласны и показали, на что они способны, всего за 5 минут. Том Уилсон, вырвавшись на индивидуальную встречу с Мэттом Мюреем, решил эпизод под стать топ-снайперам НХЛ.

А Карл Хагелин в классических для форварда четвертого звена традициях закопал шайбу в ворота с пятака. «Столичные» кое-что могут и без своей главной звезды.

Но этому матчу все еще было мало огня. На дуплет «Вашингтона» Малкин ответил настоящим шедевром. Русский великан превратил в клоуна одного из героев сезона Джона Карлсона и без проблем разобрался с Холтби. Такая красота обязана была добавить «Питтсбургу» куража, но его быстро погасил Ти Джей Оши, придумавший еще один рабоче-крестьянский гол.