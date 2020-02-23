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23 февраля, источник: Sport24

Овечкина поздравлял даже Кросби, Малкин выдал шедевр. Весь огонь битвы «Вашингтона» и «Питтсбурга»

Эти клубы обязаны зарубиться в плей-офф.

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В ожидании 700-го гола Александра Овечкина почти все сходились во мнении, что как только этот гол будет забит, русского форварда отпустит — напряжение спадет и заброшенные шайбы будут даваться ему гораздо легче. Уже первые минуты воскресного матча «Вашингтона» против «Питтсбурга» показали, что после долгожданного юбилея капитана, который случился в субботу, отпустило и всех остальных игроков «Кэпиталз». Это уже был не тот «Вашингтон», который проиграл 6 из 7 последних встреч, этому «Вашингтону» по степени собранности, жесткости и беспощадности было место в плей-офф, а не в рядовом матче регулярки. Впрочем, начиналось все мило, с поздравления для Овечкина от главного конкурента в его карьере — Сидни Кросби.

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В первом периоде можно выделить три главных события. Якуб Врана на пути к воротам «Пингвинз» резко срезал угол и при помощи защитника Маркуса Петтерссона все-таки доставил шайбу за линию.

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Александр Овечкин получил свою порцию оваций от «Кэпитал уан-арены» — полноценное празднование 700 гола намечено на вторник, когда «Столичные» примут «Виннипег».

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Ну, а Евгений Малкин подрался с новичком хозяев Бренденом Диллоном. Подрался и, справедливости ради, проиграл. Проиграл вчистую.

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Вторая двадцатиминутка до поры до времени сильно уступала первой в насыщенности. Был неплохой шанс у Малкина, бросал в штангу Михал Кемпни, но ярких событий стало заметно меньше. Все изменилось в концовке. Патрик Хернквист принял на себя бросок Криса Летанга и добил шайбу с пятака.

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А через 26 секунд Сидни Кросби при помощи Ти Джея Оши закосплеил гол Враны из первого периода. Следом получил удаление Овечкина и если бы «Питтсбург» забил еще и в большинстве, этот отрезок можно было бы смело назвать одним их худших для «Вашингтона» в сезоне.

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После 40 минут обратила на себя внимание статистика — Александр Овечкин провел два периода впустую. Казалось, если не включится капитан, «Вашингтону» будет очень сложно обыграть этих «Пингвинз».

Коллеги Ови с такой точкой зрения были не согласны и показали, на что они способны, всего за 5 минут. Том Уилсон, вырвавшись на индивидуальную встречу с Мэттом Мюреем, решил эпизод под стать топ-снайперам НХЛ.

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А Карл Хагелин в классических для форварда четвертого звена традициях закопал шайбу в ворота с пятака. «Столичные» кое-что могут и без своей главной звезды.

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Но этому матчу все еще было мало огня. На дуплет «Вашингтона» Малкин ответил настоящим шедевром. Русский великан превратил в клоуна одного из героев сезона Джона Карлсона и без проблем разобрался с Холтби. Такая красота обязана была добавить «Питтсбургу» куража, но его быстро погасил Ти Джей Оши, придумавший еще один рабоче-крестьянский гол.

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Хозяева в итоге победили 5:3, но счет в этом матче, конечно, вторичен. «Вашингтон» и «Питтсбург» ответили всем скептикам, которые допускали мысль, что в своей сегодняшней форме эти клубы не достойны места в плей-офф. Возможное противостояние «Кэпиталз» и «Пингвинз» — лучшее, что может случиться с предстоящим розыгрышем Кубка Стэнли. Сегодня это стало очевидно даже без голов Овечкина.

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Вашингтон Кэпиталз
5:3
1:0, 0:2, 4:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2223.02.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденМайк Салливан
Вратари
Брэйден ХолтбиМэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
1-й период
06:12Якуб Врана
15:27Том Уилсон
19:38Джон Карлсон
2-й период
20:00Бренден Диллон
20:00Бренден Диллон
20:00Евгений Малкин
20:00Евгений Малкин
23:56Маркус Петтерссон
29:16Гарнет Хэтэуэй
29:16Энтони Анджелло
34:47Патрик Хернквист(Крис Летанг, Евгений Малкин)
35:13Сидни Кросби(Джейсон Зукер, Маркус Петтерссон)
36:28Александр Овечкин
3-й период
40:57Евгений Кузнецов
40:57Крис Летанг
41:16Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем)
44:41Карл Хагелин(Ларс Эллер, Джон Карлсон)
48:50Евгений Малкин(Брайан Раст)
50:40Ти. Джей. Оши
59:13Карл Хагелин(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
Лучшие игроки матча
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Карл Хагелин (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
14Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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