Овечкина поздравлял даже Кросби, Малкин выдал шедевр. Весь огонь битвы «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Эти клубы обязаны зарубиться в
Эти клубы обязаны зарубиться в
В ожидании 700-го гола Александра Овечкина почти все сходились во мнении, что как только этот гол будет забит, русского форварда отпустит — напряжение спадет и заброшенные шайбы будут даваться ему гораздо легче. Уже первые минуты воскресного матча «Вашингтона» против «Питтсбурга» показали, что после долгожданного юбилея капитана, который случился в субботу, отпустило и всех остальных игроков «Кэпиталз». Это уже был не тот «Вашингтон», который проиграл 6 из 7 последних встреч, этому «Вашингтону» по степени собранности, жесткости и беспощадности было место в
В первом периоде можно выделить три главных события. Якуб Врана на пути к воротам «Пингвинз» резко срезал угол и при помощи защитника Маркуса Петтерссона
Александр Овечкин получил свою порцию оваций от «Кэпитал уан-арены» — полноценное празднование 700 гола намечено на вторник, когда «Столичные» примут «Виннипег».
Ну, а Евгений Малкин подрался с новичком хозяев Бренденом Диллоном. Подрался и, справедливости ради, проиграл. Проиграл вчистую.
Вторая двадцатиминутка до поры до времени сильно уступала первой в насыщенности. Был неплохой шанс у Малкина, бросал в штангу Михал Кемпни, но ярких событий стало заметно меньше. Все изменилось в концовке. Патрик Хернквист принял на себя бросок Криса Летанга и добил шайбу с пятака.
А через 26 секунд Сидни Кросби при помощи Ти Джея Оши закосплеил гол Враны из первого периода. Следом получил удаление Овечкина и если бы «Питтсбург» забил еще и в большинстве, этот отрезок можно было бы смело назвать одним их худших для «Вашингтона» в сезоне.
После 40 минут обратила на себя внимание статистика — Александр Овечкин провел два периода впустую. Казалось, если не включится капитан, «Вашингтону» будет очень сложно обыграть этих «Пингвинз».
Коллеги Ови с такой точкой зрения были не согласны и показали, на что они способны, всего за 5 минут. Том Уилсон, вырвавшись на индивидуальную встречу с Мэттом Мюреем, решил эпизод под стать
А Карл Хагелин в классических для форварда четвертого звена традициях закопал шайбу в ворота с пятака. «Столичные»
Но этому матчу все еще было мало огня. На дуплет «Вашингтона» Малкин ответил настоящим шедевром. Русский великан превратил в клоуна одного из героев сезона Джона Карлсона и без проблем разобрался с Холтби. Такая красота обязана была добавить «Питтсбургу» куража, но его быстро погасил Ти Джей Оши, придумавший еще один
Хозяева в итоге победили 5:3, но счет в этом матче, конечно, вторичен. «Вашингтон» и «Питтсбург» ответили всем скептикам, которые допускали мысль, что в своей сегодняшней форме эти клубы не достойны места в
|Тодд Рирден
|Майк Салливан
|Брэйден Холтби
|Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
|06:12
|Якуб Врана
|15:27
|Том Уилсон
|19:38
|Джон Карлсон
|20:00
|Бренден Диллон
|20:00
|Бренден Диллон
|20:00
|Евгений Малкин
|20:00
|Евгений Малкин
|23:56
|Маркус Петтерссон
|29:16
|Гарнет Хэтэуэй
|29:16
|Энтони Анджелло
|34:47
|Патрик Хернквист(Крис Летанг, Евгений Малкин)
|35:13
|Сидни Кросби(Джейсон Зукер, Маркус Петтерссон)
|36:28
|Александр Овечкин
|40:57
|Евгений Кузнецов
|40:57
|Крис Летанг
|41:16
|Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем)
|44:41
|Карл Хагелин(Ларс Эллер, Джон Карлсон)
|48:50
|Евгений Малкин(Брайан Раст)
|50:40
|Ти. Джей. Оши
|59:13
|Карл Хагелин(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Карл Хагелин (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
|14
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0