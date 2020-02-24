Ковальчук и Овечкин снова вместе! Теперь «Вашингтон» может смело идти за Кубком Стэнли

Источник: AP 2020

Эти дикие слухи оказались правдой: нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук во второй раз за сезон сменил команду и стал игроком «Вашингтона». Накануне «канадцы» сыграли свой последний матч перед дедлайном, обыграв «Оттаву» (3:0), и звено Ковальчука в той игре выглядело просто прекрасно — россиянин, Пол Байрон и Макс Доми заработали суммарно «+9» по показателю полезности и организовали все три шайбы своей команды. Как оказалось, это было предпродажной подготовкой.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a442c8b0156a31794473" data-vnd="a442c8b0156a31794473" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a442c8b0156a31794473" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кови — для глубины

«Что касается Ковальчука, то 36-летний форвард доказал всем, что ещё может играть на элитном уровне. Играя по 19 минут за матч, он показал, что может быть отличным страховым полисом для команд, которые опасаются травм ведущих форвардов. Он очень хорош при игре в большинстве и получил восторженные отзывы от главного тренера “Канадиенс” Клода Жюльена. Партнёры тоже хвалили его за трудовую этику. Из той информации, что можно собрать, известно, что есть минимум пять команд, которые претендуют на Илью. В то же время вспомним, что после того, как “Лос-Анджелес” расторг с ним контракт, не было ни одного серьёзного претендента, кроме “Монреаля”», — отмечал перед обменом эксперт телекомпании Sportsnet Эрик Энгелс.

Илья Ковальчук в «Монреале», сезон-2019/2020:

22 матча, 6 голов, 7 передач, 13 очков.

«+6», 2 минуты штрафа, 1 гол в большинстве, 2 очка в большинстве.

3 победных гола, 62 броска, эффективность бросков — 9,7%.

Реальный вариант обмена превзошёл самые смелые ожидания. Слухи о возможном интересе «Кэпиталз» к российскому ветерану ходили среди болельщиков, но всё это представлялось пустой болтовнёй, поскольку ни один известный источник эту информацию не подтверждал. Однако именно «Вашингтон» приобрёл Ковальчука, отдав взамен третий раунд драфта.



«Илья — талантливый нападающий, который, по нашему мнению, обеспечит нам гибкость и глубину в атаке. Он опытный форвард, который может вносить хороший вклад в нашу атакующую игру», — сказал генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Ковальчук стал пятым россиянином в команде, присоединившись к Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Самсонову.

Примечательно, что «Монреаль» будет платить 50% оставшейся зарплаты Ковальчука, которая, впрочем, и без того была минимальной.

«До свидания, Илья!»

Ключевой вопрос — куда поставят Илью, в какое звено? Эксперименты из разряда «Ковальчук в четвёртом звене» в «Вашингтоне» ставить вряд ли будут, но место в двух первых тройках нападения для ветерана найти будет непросто. Вероятнее всего, Ковальчук начнёт играть в третьей тройке вместе с Ларсом Эллером и Карлом Хагелином. Кроме этого, есть вариант, при котором Хагелин может быть перемещён в четвёртое звено — в этом случае вместо шведа в третьем будет играть словак Рихард Паник. О связке Ковальчука и Овечкина говорить пока рано, но при игре в большинстве такое сочетание наставник «столичных» Тодд Рирден наверняка опробует.

Один день Ильи Ковальчука в «Вашингтоне» будет обходиться клубу менее чем в $ 2000.

Компенсация «Монреалю» в виде третьего раунда драфта оказалась чуть ниже желаемой для босса «Канадиенс» Марка Бержевена, который хотел за Илью выторговать второй раунд. Очевидно, что Бержевен немного промедлил с обменом, поскольку после очень удачного начала (6 голов и 12 очков Ильи в 14 первых матчах за «Канадиенс») последовала серия из шести игр без набранных баллов. Если бы «канадцы» рискнули обменять россиянина чуть раньше, его трансферная стоимость была бы выше, но здесь играл роль другой фактор — «Монреаль» не терял надежды пробиться в плей-офф.

«Не думайте ни секунды, что Ковальчук неблагодарен «Монреалю» и Бержевену. Ковальчук хотел играть в НХЛ после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом», но никто не шёл на такой риск. «Канадцы» дали ему возможность спасти карьеру в НХЛ, дали ему игровое время и место в спецбригаде большинства. Он воспользовался этим и продемонстрировал свою благодарность в первом же матче. Ковальчук пробыл в «Монреале» 51 день и его влияние на будущее ощущалось повсюду.

Он поразил молодёжь своим ослепительным мастерством, своими габаритами и силой, своей решимостью и добротой. Но больше всего — страстью к игре. Это увлечение, вполне возможно, будет по праву награждено Кубком Стэнли весной, и тогда, возможно, Ковальчук вернётся в «Монреаль» и поставит подпись под тем контрактом, который будет его ждать. Эрик Энгелс Эксперт телекомпании Sportsnet

Гарантий, понятное дело, никаких нет, но это вполне возможно. Так что до свидания, Илья", — так охарактеризовал пребывание Ковальчука в «Монреале» всё тот же Эрик Энгелс из Sportsnet.



Ожидается, что Ковальчук впервые выйдет на лёд в форме «Вашингтона» во вторник, на раскатке перед матчем с «Виннипегом».

Максим Замятин