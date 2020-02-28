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20:43 (мск), источник: Известия

Ковальчук рассказал о роли Овечкина в переходе в «Вашингтон»

Форвард Илья Ковальчук раскрыл роль партнера по сборной России, капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в своем появлении в столичной команде. Ковальчук был обменян из «Монреаля» в начале недели перед закрытием рынка игроков в Национальной хоккейной лиге.

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Источник: Reuters

«Именно такого, чтоб уговаривал — не было. Просто общались на эту тему. Обсуждали, что если получится — будет супер. Овечкин же не генеральный менеджер… Хорошо, что всё так получилось. Будем сплачиваться, набирать обороты. Нужно хорошо сыграть концовку сезона», — сказал Ковальчук в интервью газете «Спорт-Экспресс».

36-летний экс-форвард «Монреаля» более двух десятков лет знаком с 34-летним Овечкиным и поддерживает с ним дружеские отношения. При этом за один и тот же клуб партнеры по сборной России никогда не выступали.

Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году, всю свою карьеру в североамериканской лиге форвард провел за один и тот же клуб. В 2018 году российский снайпер завоевал Кубок Стэнли — первый для себя и в истории «Вашингтона». Многие североамериканские журналисты и эксперты утверждают: ни одно кадровое решение по составу команды руководство «Кэпиталз» не принимает без консультаций с капитаном.

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Как Овечкин фотографируется со звездами

Теперь в составе «Вашингтона» — пять россиян: помимо Овечкина и Ковальчука, это еще один форвард, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов. Однако бывший нападающий «Монреаля» не назвал российский фактор одной из причин перехода.

«Я хотел сюда приехать, потому что чувствую, что команда на многое способна. И я хочу быть ее частью», — заметил хоккеист.

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Ковальчук дебютировал в НХЛ в 2001 году в составе «Атланты». В 2010-м он сменил клуб после обмена в «Нью-Джерси», с которым летом 2013-го разорвал контракт ради возвращения в Россию. В Континентальной хоккейной лиге форвард в составе СКА дважды завоевал Кубок Гагарина. В 2018-м нападающий был одним из ключевых игроков команды олимпийских атлетов из России, которая победила на зимних Играх — 2018 в Пхёнчхане.

Летом 2018 года Ковальчук вернулся в НХЛ и подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз» в надежде выиграть Кубок Стэнли — если он станет чемпионом НХЛ, то войдет в «Тройной золотой клуб» для игроков, которые завоевали три главных трофея мирового хоккея. В их число входят золото Олимпиады, чемпионата мира и Кубок Стэнли.

В конце 2019 года калифорнийский клуб выкупил контракт форварда, рассчитанный на три года и сумму $18,75 млн. В начале 2020-го россиянин заключил соглашение до конца года с «Монреалем» на $700 тыс. После обмена в «Вашингтон» эту зарплату «Кэпиталз» и «Канадиенс» должны выплачивать пополам.

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