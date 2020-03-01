«Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая на льду «Айлендерс», завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу «Бостона». Шайбы забросили Давид Пастрняк (5-я минута), Мэттью Гризлик (14), Брэд Маршанд (52) и Чарли Макэвой (57).