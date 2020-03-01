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00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая на льду «Айлендерс», завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу «Бостона». Шайбы забросили Давид Пастрняк (5-я минута), Мэттью Гризлик (14), Брэд Маршанд (52) и Чарли Макэвой (57).

В составе «Айлендерс» российский голкипер Семен Варламов отразил 26 бросков в створ.

Официальный сайт НХЛ
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Нью-Йорк Айлендерс
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0:2, 0:0, 0:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2329.02.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцБрюс Кэссиди
Вратари
Семен ВарламовТуукка Раск
1-й период
04:30Давид Пастрняк(Тори Краг, Брэндон Карло)
13:10Мэтт Гржельчик(Брэд Маршан, Чарли Макэвой)
14:31Ник Ритчи
18:57Давид Пастрняк
2-й период
28:20Леонид Комаров
29:48Кэл Клаттербак
34:32Здено Хара
38:02Ник Ритчи
3-й период
51:06Брэд Маршан(Патрис Бержерон, Чарли Макэвой)
53:47Давид Пастрняк
54:54Мэтью Барзал
56:26Чарли Макэвой(Тори Краг, Давид Крейчи)
58:47Жереми Лозон
Лучшие игроки матча
Чарли Макэвой (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 20 минут
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