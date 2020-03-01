«Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая на льду «Айлендерс», завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу «Бостона». Шайбы забросили Давид Пастрняк (5-я минута), Мэттью Гризлик (14), Брэд Маршанд (52) и Чарли Макэвой (57).
В составе «Айлендерс» российский голкипер Семен Варламов отразил 26 бросков в створ.
|Барри Тротц
|Брюс Кэссиди
|Семен Варламов
|Туукка Раск
|04:30
|Давид Пастрняк(Тори Краг, Брэндон Карло)
|13:10
|Мэтт Гржельчик(Брэд Маршан, Чарли Макэвой)
|14:31
|Ник Ритчи
|18:57
|Давид Пастрняк
|28:20
|Леонид Комаров
|29:48
|Кэл Клаттербак
|34:32
|Здено Хара
|38:02
|Ник Ритчи
|51:06
|Брэд Маршан(Патрис Бержерон, Чарли Макэвой)
|53:47
|Давид Пастрняк
|54:54
|Мэтью Барзал
|56:26
|Чарли Макэвой(Тори Краг, Давид Крейчи)
|58:47
|Жереми Лозон
Чарли Макэвой (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0