Кучеров набрал очки в 19-м матче подряд! Он сыграл за себя и за Стэмкоса, которого ждет операция

Ближе к концу февраля у «Тампы» наступил небольшой спад. Команда проиграла четыре матча подряд, в том числе влетела «Аризоне» 3:7. Неудачная серия была прервана в домашней игре с «Калгари», что не слишком обрадовало команду и ее болельщиков. Ведь утром вице-президент и генеральный директор Жюльен Брисбуа сообщил нерадостные новости по поводу капитана «молний». Стивену Стэмкосу будет проведена хирургическая операция по восстановлению травмы основной мышцы. Восстановление и операция займут около 6−8 недель. Получается, что второй бомбардир команды и ее главная звезда точно пропустит старт плей-офф, а что будет дальше — не знает никто. Для «Лайтнинг» это настоящий удар. Джон Купер после игры заявил, что решение об операции было принято после многочисленных тестов и консультаций, «сроки серьезны, но хорошо, что мы решились на это, и теперь Стива не будет беспокоить эта травма», — заявил главный тренер.

Если судить по матчу с «Калгари», то «Тампа» вполне может играть без Стэмкоса. Правда, «Флэймз» в этом сезоне далеко не так сильны в регулярке, чем год назад. Во Флориде же между соперниками получилась настоящая голевая перестрелка с интригой, которая держалась до последней минуты. У хозяев наконец-то наладилось большинство, с которым месяц назад были еще огромные проблемы. «Молнии» реализовали два из двух. В обоих случаях постарались русские ребята. В первом периоде после передач Сергачева и Кучерова счет открыл Джонсон.

После перерыва россияне вновь проделали этот трюк и записали себя в ассистенты Палата. Сергачева перевели в первую спецбригаду большинства (Хедман практически не выходил при численном преимуществе), что сразу дало шикарный результат. Михаил невероятно быстро прогрессирует, что не может радовать Купера. Главный тренер доверяет молодому русскому, ранее выпускал его в меньшинстве, теперь дал аж шесть минут большинства. И вот какой результат. Что касается Кучерова, то он держит уровень много месяцев и набирает очки в 19 матчах подряд. Но НХЛ эту результативную серию не засчитывает, так как по ходу Никита пропустил одну встречу, а значит ее прервал. Вряд ли для русского нападающего этот момент очень принципиален, главное, что команда идет в лидерах, а он в третий раз подряд может пробить сотню баллов по итогам регулярки. В 63 матчах у него 80 (31+39) очков.

В середине встречи «Флэймз» получили большинство, но не только не смогли его реализовать, но и в концовке пропустили контратаку и позволили Годро забить третий гол.

Однако в конечном счете три заброшенные шайбы сыграли злую шутку с «Тампой». Хозяева расслабились и позволили сопернику сократить счет до минимума. Претензии можно предъявить Андрею Василевскому, который в нужный момент не спас команду. Но когда по воротам за игру наносятся мало бросков (в первой половине встречи инициатива была у «молний»), трудно сохранять концентрацию.