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12:06 (мск), источник: Sport24

Кучеров набрал очки в 19-м матче подряд! Он сыграл за себя и за Стэмкоса, которого ждет операция

Капитан «Тампы» выбыл на 6−8 недель и пропустит старт плей-офф.

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Ближе к концу февраля у «Тампы» наступил небольшой спад. Команда проиграла четыре матча подряд, в том числе влетела «Аризоне» 3:7. Неудачная серия была прервана в домашней игре с «Калгари», что не слишком обрадовало команду и ее болельщиков. Ведь утром вице-президент и генеральный директор Жюльен Брисбуа сообщил нерадостные новости по поводу капитана «молний». Стивену Стэмкосу будет проведена хирургическая операция по восстановлению травмы основной мышцы. Восстановление и операция займут около 6−8 недель. Получается, что второй бомбардир команды и ее главная звезда точно пропустит старт плей-офф, а что будет дальше — не знает никто. Для «Лайтнинг» это настоящий удар. Джон Купер после игры заявил, что решение об операции было принято после многочисленных тестов и консультаций, «сроки серьезны, но хорошо, что мы решились на это, и теперь Стива не будет беспокоить эта травма», — заявил главный тренер.

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Если судить по матчу с «Калгари», то «Тампа» вполне может играть без Стэмкоса. Правда, «Флэймз» в этом сезоне далеко не так сильны в регулярке, чем год назад. Во Флориде же между соперниками получилась настоящая голевая перестрелка с интригой, которая держалась до последней минуты. У хозяев наконец-то наладилось большинство, с которым месяц назад были еще огромные проблемы. «Молнии» реализовали два из двух. В обоих случаях постарались русские ребята. В первом периоде после передач Сергачева и Кучерова счет открыл Джонсон.

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После перерыва россияне вновь проделали этот трюк и записали себя в ассистенты Палата. Сергачева перевели в первую спецбригаду большинства (Хедман практически не выходил при численном преимуществе), что сразу дало шикарный результат. Михаил невероятно быстро прогрессирует, что не может радовать Купера. Главный тренер доверяет молодому русскому, ранее выпускал его в меньшинстве, теперь дал аж шесть минут большинства. И вот какой результат. Что касается Кучерова, то он держит уровень много месяцев и набирает очки в 19 матчах подряд. Но НХЛ эту результативную серию не засчитывает, так как по ходу Никита пропустил одну встречу, а значит ее прервал. Вряд ли для русского нападающего этот момент очень принципиален, главное, что команда идет в лидерах, а он в третий раз подряд может пробить сотню баллов по итогам регулярки. В 63 матчах у него 80 (31+39) очков.

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В середине встречи «Флэймз» получили большинство, но не только не смогли его реализовать, но и в концовке пропустили контратаку и позволили Годро забить третий гол.

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Однако в конечном счете три заброшенные шайбы сыграли злую шутку с «Тампой». Хозяева расслабились и позволили сопернику сократить счет до минимума. Претензии можно предъявить Андрею Василевскому, который в нужный момент не спас команду. Но когда по воротам за игру наносятся мало бросков (в первой половине встречи инициатива была у «молний»), трудно сохранять концентрацию.

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В конце второго периода Киллорн восстановил преимущество своей команды в две шайбы, но после перерыва гости все равно попортили нервы команде из южного штата. За две минуты до финальной сирены Монахан забил в большинстве и подарил зрителям захватывающую концовку. Здесь уже «молнии» смогли выстоять и одержать победу. Она была посвящена капитану, который еще много недель не сможет помочь своей команде.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
4:3
1:0, 3:2, 0:1
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2329.02.2020, 23:59 (МСК UTC+3)Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон КуперДжефф Уорд
Вратари
Андрей ВасилевскийДавид Риттих(Давид Риттих, Давид Риттих, Давид Риттих)
1-й период
13:09Диллон Дюбе
13:52Тайлер Джонсон(Михаил Сергачев, Никита Кучеров)
2-й период
25:27Шон Монахэн
27:05Ондржей Палат(Никита Кучеров, Михаил Сергачев)
29:52Михаил Сергачев
31:50Янни Гурд(Седрик Пакетт, Зак Богосян)
33:12Эндрю Манджапане(Микаэль Баклунд)
34:04Элиас Линдхольм(Эрик I Густафссон, Джонни Годро)
34:57Алекс Киллорн(Брэйдон Коберн, Блэйк Коулман)
39:19Ти. Джей. Броди
3-й период
40:00Ондржей Палат
40:00Расмус Андерссон
47:49Ти. Джей. Броди
57:04Эрик Чернак
57:11Шон Монахэн(Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачак)
Лучшие игроки матча
Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг), Янни Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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