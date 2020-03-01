Кучеров набрал очки в 19-м матче подряд! Он сыграл за себя и за Стэмкоса, которого ждет операция
Капитан «Тампы» выбыл на 6−8 недель и пропустит старт
Капитан «Тампы» выбыл на 6−8 недель и пропустит старт
Ближе к концу февраля у «Тампы» наступил небольшой спад. Команда проиграла четыре матча подряд, в том числе влетела «Аризоне» 3:7. Неудачная серия была прервана в домашней игре с «Калгари», что не слишком обрадовало команду и ее болельщиков. Ведь утром
Если судить по матчу с «Калгари», то «Тампа» вполне может играть без Стэмкоса. Правда, «Флэймз» в этом сезоне далеко не так сильны в регулярке, чем год назад. Во Флориде же между соперниками получилась настоящая голевая перестрелка с интригой, которая держалась до последней минуты. У хозяев
После перерыва россияне вновь проделали этот трюк и записали себя в ассистенты Палата. Сергачева перевели в первую спецбригаду большинства (Хедман практически не выходил при численном преимуществе), что сразу дало шикарный результат. Михаил невероятно быстро прогрессирует, что не может радовать Купера. Главный тренер доверяет молодому русскому, ранее выпускал его в меньшинстве, теперь дал аж шесть минут большинства. И вот какой результат. Что касается Кучерова, то он держит уровень много месяцев и набирает очки в 19 матчах подряд. Но НХЛ эту результативную серию не засчитывает, так как по ходу Никита пропустил одну встречу, а значит ее прервал. Вряд ли для русского нападающего этот момент очень принципиален, главное, что команда идет в лидерах, а он в третий раз подряд может пробить сотню баллов по итогам регулярки. В 63 матчах у него 80 (31+39) очков.
В середине встречи «Флэймз» получили большинство, но не только не смогли его реализовать, но и в концовке пропустили контратаку и позволили Годро забить третий гол.
Однако в конечном счете три заброшенные шайбы сыграли злую шутку с «Тампой». Хозяева расслабились и позволили сопернику сократить счет до минимума. Претензии можно предъявить Андрею Василевскому, который в нужный момент не спас команду. Но когда по воротам за игру наносятся мало бросков (в первой половине встречи инициатива была у «молний»), трудно сохранять концентрацию.
В конце второго периода Киллорн восстановил преимущество своей команды в две шайбы, но после перерыва гости все равно попортили нервы команде из южного штата. За две минуты до финальной сирены Монахан забил в большинстве и подарил зрителям захватывающую концовку. Здесь уже «молнии» смогли выстоять и одержать победу. Она была посвящена капитану, который еще много недель не сможет помочь своей команде.
|Джон Купер
|Джефф Уорд
|Андрей Василевский
|Давид Риттих(Давид Риттих, Давид Риттих, Давид Риттих)
|13:09
|Диллон Дюбе
|13:52
|Тайлер Джонсон(Михаил Сергачев, Никита Кучеров)
|25:27
|Шон Монахэн
|27:05
|Ондржей Палат(Никита Кучеров, Михаил Сергачев)
|29:52
|Михаил Сергачев
|31:50
|Янни Гурд(Седрик Пакетт, Зак Богосян)
|33:12
|Эндрю Манджапане(Микаэль Баклунд)
|34:04
|Элиас Линдхольм(Эрик I Густафссон, Джонни Годро)
|34:57
|Алекс Киллорн(Брэйдон Коберн, Блэйк Коулман)
|39:19
|Ти. Джей. Броди
|40:00
|Ондржей Палат
|40:00
|Расмус Андерссон
|47:49
|Ти. Джей. Броди
|57:04
|Эрик Чернак
|57:11
|Шон Монахэн(Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачак)
Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг), Янни Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0