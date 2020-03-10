Малкин признан первой российской звездой минувшей недели в НХЛ

Источник: AP 2020

Малкин набрал 8 (2+6) очков в 4 матчах и стал лучшим российским бомбардиром недели, разделив второе место в лиге и уступив только форварду «Колорадо Эвеланш» Габриэлю Ландескогу. Евгений набрал очки во всех четырёх играх, начав неделю с ассистентского покера в поединке с «Оттавой Сенаторз» (7:3). В игре с «Баффало Сэйбрз» Малкин отдал ещё 2 голевые передачи, а в играх с «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» записал на свой счёт по одной заброшенной шайбе.

Второй звездой недели среди россиян стал 27-летний форвард «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников, выменянный из «Оттавы Сенаторз» в дедлайн. Ему удалось стать лучшим российским снайпером недели, забив три гола и сделав одну передачу в матчах с «Детройт Ред Уингз», «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Третьей звездой признан 25-летний вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он стал самым надёжным российским вратарём недели, в трёх матчах одержав две победы и отразив 100 бросков из 105. Его коэффициент надёжности составил 95,2%, а число в среднем пропущенных за матч шайб — 1,68.