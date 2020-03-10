Крутое спасение русского защитника Задорова в НХЛ. Он ногой остановил шайбу, летевшую в пустые ворота

Никита Задоров пропускал два последних матча «Колорадо Эвеланш». Причина — провал российского защитника в игре с «Анахаймом», которая состоялась в прошлую среду. К середине той встречи Задоров умудрился заработать показатель полезности «-3», а окончательно главного тренера Джареда Беднара добил эпизод с голом Сэма Стила, когда россиянин запаниковал на пятаке и ничем не смог помешать форвардам «Дакс».

Без Никиты дела у обороны «Лавин» не пошли в гору — в матчах с «Ванкувером» и «Сан-Хосе» команда из штата Денвер получила 9 шайб, а потому его возвращение в состав на выездную игру с «Лос-Анджелесом» выглядело вполне логичным. Задоров провел на льду почти 18 минут (третий результат среди защитников «Колорадо»), совершил 3 хита, заблокировал один бросок и разок удалился. А еще заработал показатель полезности «+1» — он находился на льду, когда гости забивали свой единственный гол.

Но главный эпизод с участием русского защитника случился за 6 минут до конца матча. Очередную контратаку «Кингз» голкиперу Павлу Францоузу пришлось прерывать отчаянным прыжком в ноги нападающему Блэйку Лизотту, ворота «Эвеланш» остались беззащитными, а первым на добивании оказался Тревор Льюис. Казалось, гол неизбежен, но на пути шайбы оказалась нога Задорова, который и совершил одно из главных спасений этого вечера.

Увы, этого подвига оказалось недостаточно, чтобы «Колорадо» набрал хоть один балл. Вскоре после сэйва Никиты грубо ошибся его коллега Райан Грейвс и Алекс Иафалло установил окончательный счет встречи — 3:1. Последняя команда Запада обыграла вторую. Впрочем, удивляться особо нечему — для «Королей» эта победа стала шестой подряд.

Обеспечила ее, в первую очередь, меганадежная игра вратаря Джонатана Куика. Американец совершил 21 спасение, выиграл буллитную дуэль у Валерия Ничушкина и каким-то чудом остановил Йэна Коула, когда тот бросал практически в пустой угол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/njvtQp6mLsM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а из подвигов российских хоккеистов стоит отметить 10-ю в сезоне голевую передачу Николая Прохоркина — после броска экс-форварда СКА и сэйва Францоуза счет в матче открыл Остин Вагнер.