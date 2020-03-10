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11:27 (мск), источник: Sport24

Крутое спасение русского защитника Задорова в НХЛ. Он ногой остановил шайбу, летевшую в пустые ворота

Ничушкин не забил буллит, а «Колорадо» проиграл аутсайдеру Запада.

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Никита Задоров пропускал два последних матча «Колорадо Эвеланш». Причина — провал российского защитника в игре с «Анахаймом», которая состоялась в прошлую среду. К середине той встречи Задоров умудрился заработать показатель полезности «-3», а окончательно главного тренера Джареда Беднара добил эпизод с голом Сэма Стила, когда россиянин запаниковал на пятаке и ничем не смог помешать форвардам «Дакс».

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Без Никиты дела у обороны «Лавин» не пошли в гору — в матчах с «Ванкувером» и «Сан-Хосе» команда из штата Денвер получила 9 шайб, а потому его возвращение в состав на выездную игру с «Лос-Анджелесом» выглядело вполне логичным. Задоров провел на льду почти 18 минут (третий результат среди защитников «Колорадо»), совершил 3 хита, заблокировал один бросок и разок удалился. А еще заработал показатель полезности «+1» — он находился на льду, когда гости забивали свой единственный гол.

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Но главный эпизод с участием русского защитника случился за 6 минут до конца матча. Очередную контратаку «Кингз» голкиперу Павлу Францоузу пришлось прерывать отчаянным прыжком в ноги нападающему Блэйку Лизотту, ворота «Эвеланш» остались беззащитными, а первым на добивании оказался Тревор Льюис. Казалось, гол неизбежен, но на пути шайбы оказалась нога Задорова, который и совершил одно из главных спасений этого вечера.

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Увы, этого подвига оказалось недостаточно, чтобы «Колорадо» набрал хоть один балл. Вскоре после сэйва Никиты грубо ошибся его коллега Райан Грейвс и Алекс Иафалло установил окончательный счет встречи — 3:1. Последняя команда Запада обыграла вторую. Впрочем, удивляться особо нечему — для «Королей» эта победа стала шестой подряд.

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Обеспечила ее, в первую очередь, меганадежная игра вратаря Джонатана Куика. Американец совершил 21 спасение, выиграл буллитную дуэль у Валерия Ничушкина и каким-то чудом остановил Йэна Коула, когда тот бросал практически в пустой угол.

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Ну, а из подвигов российских хоккеистов стоит отметить 10-ю в сезоне голевую передачу Николая Прохоркина — после броска экс-форварда СКА и сэйва Францоуза счет в матче открыл Остин Вагнер.

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Лос-Анджелес Кингз
3:1
2:0, 0:0, 1:1
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 2510.03.2020, 05:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланДжаред Беднар
Вратари
Джонатан КуикПавел Францоуз(Павел Францоуз)
1-й период
06:30Самуэль Жирар
14:22Остин Вагнер(Николай Прохоркин, Шон Уокер)
15:25Майки Андерсон(Мартин Фрк, Габриэль Виларди)
2-й период
26:04Мэтт Рой
33:15Валерий Ничушкин
3-й период
42:19Пьер-Эдуард Белльмар(Ян Коул)
42:55Никита Задоров
54:35Алекс Иафалло(Бен Хаттон, Дрю Даути)
Лучшие игроки матча
Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Майки Андерсон (Лос-Анджелес Кингз), Дрю Даути (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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