Крутое спасение русского защитника Задорова в НХЛ. Он ногой остановил шайбу, летевшую в пустые ворота
Ничушкин не забил буллит, а «Колорадо» проиграл аутсайдеру Запада.
Ничушкин не забил буллит, а «Колорадо» проиграл аутсайдеру Запада.
Никита Задоров пропускал два последних матча «Колорадо Эвеланш». Причина — провал российского защитника в игре с «Анахаймом», которая состоялась в прошлую среду. К середине той встречи Задоров умудрился заработать показатель полезности «-3», а окончательно главного тренера Джареда Беднара добил эпизод с голом Сэма Стила, когда россиянин запаниковал на пятаке и ничем не смог помешать форвардам «Дакс».
Без Никиты дела у обороны «Лавин» не пошли в гору — в матчах с «Ванкувером» и «Сан-Хосе» команда из штата Денвер получила 9 шайб, а потому его возвращение в состав на выездную игру с «Лос-Анджелесом» выглядело вполне логичным. Задоров провел на льду почти 18 минут (третий результат среди защитников «Колорадо»), совершил 3 хита, заблокировал один бросок и разок удалился. А еще заработал показатель полезности «+1» — он находился на льду, когда гости забивали свой единственный гол.
Но главный эпизод с участием русского защитника случился за 6 минут до конца матча. Очередную контратаку «Кингз» голкиперу Павлу Францоузу пришлось прерывать отчаянным прыжком в ноги нападающему Блэйку Лизотту, ворота «Эвеланш» остались беззащитными, а первым на добивании оказался Тревор Льюис. Казалось, гол неизбежен, но на пути шайбы оказалась нога Задорова, который и совершил одно из главных спасений этого вечера.
Увы, этого подвига оказалось недостаточно, чтобы «Колорадо» набрал хоть один балл. Вскоре после сэйва Никиты грубо ошибся его коллега Райан Грейвс и Алекс Иафалло установил окончательный счет встречи — 3:1. Последняя команда Запада обыграла вторую. Впрочем, удивляться особо нечему — для «Королей» эта победа стала шестой подряд.
Обеспечила ее, в первую очередь, меганадежная игра вратаря Джонатана Куика. Американец совершил 21 спасение, выиграл буллитную дуэль у Валерия Ничушкина и
Ну, а из подвигов российских хоккеистов стоит отметить 10-ю в сезоне голевую передачу Николая Прохоркина — после броска
Austin Wagner grabs the bounce off the rebound and buries it for a 1-0 lead
|Тодд Маклеллан
|Джаред Беднар
|Джонатан Куик
|Павел Францоуз(Павел Францоуз)
|06:30
|Самуэль Жирар
|14:22
|Остин Вагнер(Николай Прохоркин, Шон Уокер)
|15:25
|Майки Андерсон(Мартин Фрк, Габриэль Виларди)
|26:04
|Мэтт Рой
|33:15
|Валерий Ничушкин
|42:19
|Пьер-Эдуард Белльмар(Ян Коул)
|42:55
|Никита Задоров
|54:35
|Алекс Иафалло(Бен Хаттон, Дрю Даути)
Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Майки Андерсон (Лос-Анджелес Кингз), Дрю Даути (Лос-Анджелес Кингз)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0