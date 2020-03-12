Шайба Наместникова помогла «Колорадо» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (12-я минута), Владислав Наместников (24) и Джей Ти Комфер (63 ОТ). У проигравших отличились Мика Зибанежад (7) и Павел Бучневич (60). В эпизоде с последним голом ассистентом выступил Артемий Панарин.

Наместников был признан третьей звездой матча, в активе нападающего 31 (17 голов + 14 передач) очко в сезоне. На счету Бучневича 46 (16+30) баллов, у Панарина — 95 (32+63). Ворота «Рейнджерс» в прошедшем матче защищал Александр Георгиев, который отразил 25 бросков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cOo1jofZAAA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 матчах. «Рейнджерс» с 78 очками после 70 встреч идут 11-ми на Востоке. В следующем матче «Колорадо» 14 марта примет «Ванкувер». «Рейнджерс» 15 марта сыграют в гостях с «Аризоной».