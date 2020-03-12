Шайба Наместникова помогла «Колорадо» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ
ТАСС, 12 марта. «Колорадо» победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.
ТАСС, 12 марта. «Колорадо» победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (12-я минута), Владислав Наместников (24) и Джей Ти Комфер (63 ОТ). У проигравших отличились Мика Зибанежад (7) и Павел Бучневич (60). В эпизоде с последним голом ассистентом выступил Артемий Панарин.
Наместников был признан третьей звездой матча, в активе нападающего 31 (17 голов + 14 передач) очко в сезоне. На счету Бучневича 46 (16+30) баллов, у Панарина — 95 (32+63). Ворота «Рейнджерс» в прошедшем матче защищал Александр Георгиев, который отразил 25 бросков.
«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 матчах. «Рейнджерс» с 78 очками после 70 встреч идут 11-ми на Востоке. В следующем матче «Колорадо» 14 марта примет «Ванкувер». «Рейнджерс» 15 марта сыграют в гостях с «Аризоной».
В другом матче дня «Сент-Луис» победил на выезде «Анахайм» со счетом 4:2. Российский нападающий гостей Иван Барбашев забросил одну шайбу. Теперь в его активе 26 (11+15) очков в регулярном чемпионате.
|Джаред Беднар
|Дэвид Куинн
|Павел Францоуз
|Александр Георгиев(Александр Георгиев)
|03:09
|Габриэль Ландескуг
|06:28
|Мика Зибанежад(Адам Фокс, Филлип Ди Джузеппе)
|11:02
|Командный штраф
|11:27
|Тайсон Жост(Габриэль Ландескуг, Кейл Макар)
|19:53
|Владислав Каменев
|21:10
|Тайсон Жост
|23:43
|Брендан Смит
|23:55
|Владислав Наместников(Кейл Макар, Габриэль Ландескуг)
|25:03
|Адам Фокс
|44:43
|Мартин Каут
|44:43
|Брендан Смит
|44:43
|Мэтью Нието
|45:11
|Артемий Панарин
|50:21
|Никита Задоров
|57:08
|Брендан Лемье
|59:47
|Павел Бучневич(Артемий Панарин, Адам Фокс)
|62:50
|Джей Ти Комфер(Пьер-Эдуард Белльмар, Кейл Макар)
Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Владислав Наместников (Нью-Йорк Рейнджерс)
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0