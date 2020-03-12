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11:03 (мск), источник: ТАСС

Шайба Наместникова помогла «Колорадо» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

ТАСС, 12 марта. «Колорадо» победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (12-я минута), Владислав Наместников (24) и Джей Ти Комфер (63 ОТ). У проигравших отличились Мика Зибанежад (7) и Павел Бучневич (60). В эпизоде с последним голом ассистентом выступил Артемий Панарин.

Наместников был признан третьей звездой матча, в активе нападающего 31 (17 голов + 14 передач) очко в сезоне. На счету Бучневича 46 (16+30) баллов, у Панарина — 95 (32+63). Ворота «Рейнджерс» в прошедшем матче защищал Александр Георгиев, который отразил 25 бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 матчах. «Рейнджерс» с 78 очками после 70 встреч идут 11-ми на Востоке. В следующем матче «Колорадо» 14 марта примет «Ванкувер». «Рейнджерс» 15 марта сыграют в гостях с «Аризоной».

В другом матче дня «Сент-Луис» победил на выезде «Анахайм» со счетом 4:2. Российский нападающий гостей Иван Барбашев забросил одну шайбу. Теперь в его активе 26 (11+15) очков в регулярном чемпионате.

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Колорадо Эвеланш
3:2ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2512.03.2020, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарДэвид Куинн
Вратари
Павел ФранцоузАлександр Георгиев(Александр Георгиев)
1-й период
03:09Габриэль Ландескуг
06:28Мика Зибанежад(Адам Фокс, Филлип Ди Джузеппе)
11:02Командный штраф
11:27Тайсон Жост(Габриэль Ландескуг, Кейл Макар)
19:53Владислав Каменев
2-й период
21:10Тайсон Жост
23:43Брендан Смит
23:55Владислав Наместников(Кейл Макар, Габриэль Ландескуг)
25:03Адам Фокс
3-й период
44:43Мартин Каут
44:43Брендан Смит
44:43Мэтью Нието
45:11Артемий Панарин
50:21Никита Задоров
57:08Брендан Лемье
59:47Павел Бучневич(Артемий Панарин, Адам Фокс)
Овертайм
62:50Джей Ти Комфер(Пьер-Эдуард Белльмар, Кейл Макар)
Лучшие игроки матча
Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Владислав Наместников (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
10Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо Эвеланш
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