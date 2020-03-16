Жена Малкина рассказала о ситуации с коронавирусом в США

Источник: Reuters

Руководство НХЛ 12 марта объявило о приостановке регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

«В штате Пенсильвания уже около 100 заражённых, в Питтсбурге в частности. В команде “пингвинов” тишина. Отменили общие тренировки и собрания, но игроков не распускают — все формально находятся в распоряжении команды. Такое странное ощущение без хоккея. Тем более сейчас, в разгар самой борьбы за плей-офф. Думаю, очень многие “обломались”, как болельщики и зрители, естественно, так и игроки, которые проводят свой хороший сезон», — написала Кастерова на своей странице в Instagram.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Пустые популярные туристические локации

«В Майами обстановка не лучше — закрыты почти все школы, детские сады, общественные спортзалы. Полки в магазинах опустели так же, как и улицы. Привычное “майамское” оживление превратилось в тревожное спокойствие. Ежедневные митинги по безопасности только повышают градус давления на психику», — добавила она.

По ее словам, при входе в детский центр у нее и сына померили температуру и пульс. «А ещё неделю назад видела «вот это вот всё» в новостях и думала: «Бедные люди». «А сейчас «это» здесь, за дверью. Очень сложно спрогнозировать, где именно в Америке будет более безопасно, наверное, где теплее, учитывая, что COVID-19 боится высоких температур. Говорят, самый пик наступит через 2 недели», — отметила Кастерова.

Справка Откуда берутся коронавирусы и почему они так опасны? Далеко не все коронавирусы очень опасны: человек постоянно сталкивается с их менее агрессивными разновидностями Подробнее