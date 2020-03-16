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19:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жена Малкина рассказала о ситуации с коронавирусом в США

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Супруга форварда клуба НХЛ «Питтсбург» Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала об обстановке в США в связи с ситуацией с коронавирусом, отметив, что в Майами «полки в магазинах опустели так же, как и улицы».

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Источник: Reuters

Руководство НХЛ 12 марта объявило о приостановке регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

«В штате Пенсильвания уже около 100 заражённых, в Питтсбурге в частности. В команде “пингвинов” тишина. Отменили общие тренировки и собрания, но игроков не распускают — все формально находятся в распоряжении команды. Такое странное ощущение без хоккея. Тем более сейчас, в разгар самой борьбы за плей-офф. Думаю, очень многие “обломались”, как болельщики и зрители, естественно, так и игроки, которые проводят свой хороший сезон», — написала Кастерова на своей странице в Instagram.

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Пустые популярные туристические локации

«В Майами обстановка не лучше — закрыты почти все школы, детские сады, общественные спортзалы. Полки в магазинах опустели так же, как и улицы. Привычное “майамское” оживление превратилось в тревожное спокойствие. Ежедневные митинги по безопасности только повышают градус давления на психику», — добавила она.

По ее словам, при входе в детский центр у нее и сына померили температуру и пульс. «А ещё неделю назад видела «вот это вот всё» в новостях и думала: «Бедные люди». «А сейчас «это» здесь, за дверью. Очень сложно спрогнозировать, где именно в Америке будет более безопасно, наверное, где теплее, учитывая, что COVID-19 боится высоких температур. Говорят, самый пик наступит через 2 недели», — отметила Кастерова.

Справка
Откуда берутся коронавирусы и почему они так опасны?Далеко не все коронавирусы очень опасны: человек постоянно сталкивается с их менее агрессивными разновидностями

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.

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