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12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жена Малкина выглядит как богиня. У нее идеальное тело и бомбический Инстаграм

Чем занимается Анна Кастерова в то время, когда бушует коронавирус.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Пока весь спорт в мире остановился, а люди скупают продукты в супермаркетах, Анна Кастерова не унывает и сохраняет позитив. Она делится жизнерадостными фотографиями в своем Instagram и делится своим настроем. Отвлекитесь от мира, который сходит с ума от коронавируса, и получите заряд позитива от супруги Евгения Малкина.

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