Жена Малкина выглядит как богиня. У нее идеальное тело и бомбический Инстаграм

Пока весь спорт в мире остановился, а люди скупают продукты в супермаркетах, Анна Кастерова не унывает и сохраняет позитив. Она делится жизнерадостными фотографиями в своем Instagram и делится своим настроем. Отвлекитесь от мира, который сходит с ума от коронавируса, и получите заряд позитива от супруги Евгения Малкина.