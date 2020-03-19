Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
17Лидер начал с нулей
18:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ захотел остаться в США

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в Instagram порассуждал о возможности остаться в США после завершения спортивной карьеры.

Наверх
Источник: AP 2020

Задоров написал, что жизнь в Америке кажется ему стабильной и отнюдь не тяжелой. «Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что моей семье здесь будет лучше», — отметил хоккеист.

В марте прошлого года Задоров подверг критике российские власти. Он порекомендовал руководству страны оставить социальные сети в покое и призвал обратить внимание на свободу слова в США и других государствах. В ответ на критику в свой адрес защитник заявил, что ему смешны обвинения в американской пропаганде.

Хоккеист переехал в Северную Америку, будучи юниором. В 2013 году он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.

Читайте также
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Сколько стоит перенос Евро. УЕФА потеряет сотни миллионов
Семак: «Зенит» за доигровку чемпионата
СМИ: У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Спорт на карантине: что происходит 19 марта (онлайн)
Жаркая фитнес-звезда быстро приведет тебя в чувство (фото)
Погба поздравил Кокорина с днем рождения (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь