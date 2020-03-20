В Госдуме раскритиковали хоккеиста «Колорадо» Задорова за слова о России

Ранее хоккеист заявил, что после завершения карьеры хотел бы остаться в США, так как ему «не нравится то, что сейчас происходит в России» и что его семье «здесь будет лучше».

«Молодой хоккеист, воспитанник ЦСКА, показавший себя в “Красной Армии”, теперь играет в НХЛ и таким образом “оценивает ситуацию” на Родине. Что же Задоров делал в России до 17 лет, если в России “происходит что-то непонятное”?» — цитирует Дегтярева РИА «Новости».