Российский хоккеист развозит продукты в Канаде во время коронавируса

«Я просто забираю их и еду по домам, оставляю их у дверей, — заявил 19-летний хоккеист. — Коронавирус — это страшно, и я думаю, что люди должны относиться к этому серьезно. Многие люди заражаются в Европе, и вы не хотите быть в такой ситуации. Думаю, что люди должны оставаться дома».
Соколов защищает цвета клуба «Кейп Бретон» с сезона-2017/18. В текущем сезоне он набрал 92 очка (46 голов и 46 результативных передач) в 52 матчах и стал третьим в списке бомбардиров регулярного чемпионата QMJHL, который не будет доигран из-за коронавируса.
В составе сборной России Соколов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в сезоне-2019/20.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.