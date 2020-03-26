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21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский хоккеист развозит продукты в Канаде во время коронавируса

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею в составе сборной России Егор Соколов, выступающий за клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Кейп Бретон Иглз» (Канада), во время пандемии коронавируса развозит товары из бакалеи тем, кто в них нуждается, сообщает atlantic.ctvnews.ca.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано511 603+71 211
Скончалось23 067+3 298
Выздоровело120 996+9 536
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: Спорт РИА Новости

«Я просто забираю их и еду по домам, оставляю их у дверей, — заявил 19-летний хоккеист. —  Коронавирус — это страшно, и я думаю, что люди должны относиться к этому серьезно. Многие люди заражаются в Европе, и вы не хотите быть в такой ситуации. Думаю, что люди должны оставаться дома».

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Соколов защищает цвета клуба «Кейп Бретон» с сезона-2017/18. В текущем сезоне он набрал 92 очка (46 голов и 46 результативных передач) в 52 матчах и стал третьим в списке бомбардиров регулярного чемпионата QMJHL, который не будет доигран из-за коронавируса.

В составе сборной России Соколов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в сезоне-2019/20.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

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