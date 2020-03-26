Российский хоккеист развозит продукты в Канаде во время коронавируса

«Я просто забираю их и еду по домам, оставляю их у дверей, — заявил 19-летний хоккеист. — Коронавирус — это страшно, и я думаю, что люди должны относиться к этому серьезно. Многие люди заражаются в Европе, и вы не хотите быть в такой ситуации. Думаю, что люди должны оставаться дома».