СМИ: Остаток сезона НХЛ может пройти в Северной Дакоте

В Северной Дакоте (является четвертым в списке наименее густонаселенных штатов США) нет клубов НХЛ, однако третий по величине город штата Гранд-Форкс принимал чемпионаты мира среди молодежи и юниоров. На данный момент неизвестна реакция властей штата. Возникают вопросы и с возможностью размещения команд вблизи арены. Отмечается, что в ближайшее время профсоюз и НХЛ рассмотрят другие варианты.
Ранее сообщалось, что Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает вариант проведения остатка сезона в Лас-Вегасе.
Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. Руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат в середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.