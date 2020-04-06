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10:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Остаток сезона НХЛ может пройти в Северной Дакоте

ТАСС, 6 апреля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) рассматривают возможность проведения оставшихся матчей нынешнего сезона в Северной Дакоте, штате США у границы с Канадой. Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 06.04
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В Северной Дакоте (является четвертым в списке наименее густонаселенных штатов США) нет клубов НХЛ, однако третий по величине город штата Гранд-Форкс принимал чемпионаты мира среди молодежи и юниоров. На данный момент неизвестна реакция властей штата. Возникают вопросы и с возможностью размещения команд вблизи арены. Отмечается, что в ближайшее время профсоюз и НХЛ рассмотрят другие варианты.

Ранее сообщалось, что Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает вариант проведения остатка сезона в Лас-Вегасе.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. Руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат в середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.

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