СМИ: Остаток сезона НХЛ может пройти в Северной Дакоте

В Северной Дакоте (является четвертым в списке наименее густонаселенных штатов США) нет клубов НХЛ, однако третий по величине город штата Гранд-Форкс принимал чемпионаты мира среди молодежи и юниоров. На данный момент неизвестна реакция властей штата. Возникают вопросы и с возможностью размещения команд вблизи арены. Отмечается, что в ближайшее время профсоюз и НХЛ рассмотрят другие варианты.