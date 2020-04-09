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11:09 (мск), источник: ТАСС

Тарасенко заявил, что вернется в строй после паузы в чемпионате НХЛ

ТАСС, 9 апреля. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вернется в строй в случае возобновления регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и примет участие в оставшихся матчах. Об этом игрок сказал во время командной видеоконфереции.

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Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок 12 марта из-за пандемии коронавируса.

25 октября 2019 года Тарасенко получил травму плеча в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).

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Позднее он перенес операцию. Незадолго до приостановки сезона россиянин начал индивидуальные тренировочные занятия.

«Это был довольно тяжелый период для меня. Я долго не играл, но был очень рад видеть, что команда хорошо выступает и показывает отличный хоккей. С нетерпением жду возможности присоединиться к ребятам на льду, нормально потренироваться и сыграть в хоккей. Чемпионат возобновится, мы просто ждем этого дня», — сказал Тарасенко.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы + 7 передач) в 10 встречах. Российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне в составе «Сент-Луиса». Тарасенко был выбран в первом раунде под общим 16-м номером «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 (214+214) очков. В плей-офф игрок записал на свой счет 49 (33+16) очков в 70 встречах.

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