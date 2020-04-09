Тарасенко заявил, что вернется в строй после паузы в чемпионате НХЛ

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок 12 марта из-за пандемии коронавируса.

25 октября 2019 года Тарасенко получил травму плеча в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).

Читайте также Тарасенко вернется в строй до окончания «регулярки» НХЛ

Позднее он перенес операцию. Незадолго до приостановки сезона россиянин начал индивидуальные тренировочные занятия.

«Это был довольно тяжелый период для меня. Я долго не играл, но был очень рад видеть, что команда хорошо выступает и показывает отличный хоккей. С нетерпением жду возможности присоединиться к ребятам на льду, нормально потренироваться и сыграть в хоккей. Чемпионат возобновится, мы просто ждем этого дня», — сказал Тарасенко.