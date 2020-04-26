НХЛ пока не обсуждала вопрос участия своих игроков в Олимпиаде-2022

Источник: AP 2020

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что вопрос об участии игроков НХЛ в олимпийском турнире в Пекине может быть решен весной следующего года.

«Никаких дискуссий в последнее время по участию НХЛ в Олимпиаде не было. Есть более важные приоритеты, связанные с продолжением сезона лиги», — сказал Дэйли.

Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен с 13 марта.