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11:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский игрок НХЛ рассказал о желании подраться с Овечкиным

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал о желании провести поединок на льду с соотечественником из «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Об этом сообщает Sportbox.

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Спортсмен вспомнил о прошлогодней драке трехкратного чемпиона мира с россиянином Андреем Свечниковым и оправдал поступок последнего.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Понимаю, зачем это сделал Андрей. Так ты на пять минут выводишь со льда лучшего игрока соперника, и это в плей-офф. Такая драка вообще может завести твою команду», — отметил Задоров, добавив, что сделал бы на месте Свечникова то же самое.

Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в прошлом году. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед. По словам форварда «Кэпиталс», соперник сам предложил ему подраться.

После случившегося Свечников попал в больницу с сотрясением мозга. Он пропустил оставшиеся матчи серии, в которой его клуб одержал победу — 4:3.

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