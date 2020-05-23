Российский игрок НХЛ рассказал о желании подраться с Овечкиным

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Спортсмен вспомнил о прошлогодней драке трехкратного чемпиона мира с россиянином Андреем Свечниковым и оправдал поступок последнего.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a2939b1c90e0517f5b1c" data-vnd="a2939b1c90e0517f5b1c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a2939b1c90e0517f5b1c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Понимаю, зачем это сделал Андрей. Так ты на пять минут выводишь со льда лучшего игрока соперника, и это в плей-офф. Такая драка вообще может завести твою команду», — отметил Задоров, добавив, что сделал бы на месте Свечникова то же самое.

Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в прошлом году. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед. По словам форварда «Кэпиталс», соперник сам предложил ему подраться.