Легионерам из НХЛ, НБА и других лиг будет разрешён въезд в США

«Профессиональные спортивные мероприятия приносят столь необходимые экономические выгоды, но, что не менее важно, они обеспечивают гордость сообщества и национальное единство», — говорится в заявлении Вольфа, опубликованном CNN. В сегодняшних условиях американцам нужен спорт. Пришло время восстановить экономику и вернуть наших профессиональных спортсменов к работе.
В заявлении также сказано, что департамент национальной безопасности будет сотрудничать с лигами для определения конкретных спортсменов, основного персонала и руководства команд, на которых распространяется этот приказ.
Этот приказ получил распространение на такие лиги, как НБА, НХЛ, MLB, ассоциации гольфа и тенниса.