Легионерам из НХЛ, НБА и других лиг будет разрешён въезд в США

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Об этом информирует CNN.

«Профессиональные спортивные мероприятия приносят столь необходимые экономические выгоды, но, что не менее важно, они обеспечивают гордость сообщества и национальное единство», — говорится в заявлении Вольфа, опубликованном CNN. В сегодняшних условиях американцам нужен спорт. Пришло время восстановить экономику и вернуть наших профессиональных спортсменов к работе.

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В заявлении также сказано, что департамент национальной безопасности будет сотрудничать с лигами для определения конкретных спортсменов, основного персонала и руководства команд, на которых распространяется этот приказ.