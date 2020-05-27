Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
00:16 (мск), источник: ТАСС

Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 26 мая. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в девятый раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи». Приз вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

34-летний капитан «Вашингтона» разделил первое место по заброшенным шайбам с чешским нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком, который стал первым игроком в истории своей команды, завоевавшим эту награду. Оба игрока записали себе в актив по 48 голов, «Морис Ришар Трофи» вручается с 1999 года. Подобные случаи уже происходили в истории НХЛ — в сезоне-2003/04 россиянин Илья Ковальчук разделил приз с Джеромом Игинлой и Риком Нэшем (по 41 шайбе). В сезоне-2009/10 лучшими стали Стивен Стэмкос с Сидни Кросби (по 51 голу).

Читайте также
Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд

Во вторник комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Сезон продолжится в формате плей-офф из 24 команд (по 12 клубов из каждой конференции — прим. ТАСС).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Российский нападающий также трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ — прим. ТАСС) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата — прим. ТАСС).

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» Овечкин выиграл Кубок Стэнли.

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 26 мая
Призер Олимпиады из России решил выступать за Швейцарию
СМИ узнали сумму трансфера полузащитника «Лацио» в «Локомотив»
«Бавария» победила «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу
Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд
СМИ: главный тренер «Спартака» Тедеско нарушил карантин
Джикия: Почему я должен отказываться от большой зарплаты?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь