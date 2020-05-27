Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

34-летний капитан «Вашингтона» разделил первое место по заброшенным шайбам с чешским нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком, который стал первым игроком в истории своей команды, завоевавшим эту награду. Оба игрока записали себе в актив по 48 голов, «Морис Ришар Трофи» вручается с 1999 года. Подобные случаи уже происходили в истории НХЛ — в сезоне-2003/04 россиянин Илья Ковальчук разделил приз с Джеромом Игинлой и Риком Нэшем (по 41 шайбе). В сезоне-2009/10 лучшими стали Стивен Стэмкос с Сидни Кросби (по 51 голу).

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Во вторник комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Сезон продолжится в формате плей-офф из 24 команд (по 12 клубов из каждой конференции — прим. ТАСС).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Российский нападающий также трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ — прим. ТАСС) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата — прим. ТАСС).