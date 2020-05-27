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10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин снова переписал историю! Девятый «Морис Ришар» — новый феноменальный рекорд НХЛ

Правда, до очередного полтинника не хватило двух шайб.

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Источник: AP 2020
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Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

НХЛ объявила о досрочном окончания регулярного чемпионата — команды провели по 68−71 матчу, но из-за пандемии им придется, не сыграв еще десятка встреч, сразу перейти к кубковой части чемпионата. Это означает, что статистика хоккеистов в регулярке уже не обновится, и можно подвести итоги сразу в двух важнейших номинациях — лучший бомбардир и лучший снайпер.

Впервые в истории «Арт Росс» взял игрок из Германии — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Он оказался единственным, кто пробил отметку в 100 очков. Увы, Артемию Панарину не хватило всего несколько баллов.

ИгрокКомандаМатчиОчки
Леон ДрайзайтльЭдмонтон71110 (43+67)
Коннор МакдэвидЭдмонтон6497 (34+63)
Давид ПастрнякБостон7095 (48+47)
Артемий ПанаринРейнджерс6995 (32+63)
Нэтан МаккиннонКолорадо6993 (35+58)
Брэд МаршанБостон7087 (28+59)
Никита КучеровТампа-Бэй6885 (33+52)

А Александр Овечкин снова стал лучшим снайпером НХЛ — правда, в этот раз он разделит победу с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. До традиционного полтинника Ови не хватило всего двух шайб.

ИгрокКомандаМатчиГолы
Александр ОвечкинВашингтон6848
Давид ПастрнякБостон7048
Остон МэттьюсТоронто7047
Леон ДрайзайтльЭдмонтон7143
Мика ЗибанежадРейнджерс5741
Себастьян АхоКаролина6838
Кайл КоннорВиннипег7138

Для Овечкина этот «Морис Ришар» — девятый в карьере! При том что Александр провел 15 сезонов в НХЛ. За последние восемь лет он проиграл снайперскую гонку лишь однажды — в чемпионате-2016/17, когда приз получил Сидни Кросби?. Никто в истории НХЛ не становился лучшим голеадором сезона даже восемь раз, не говоря о девяти. Больше пяти побед у Фила Эспозито (6) и Бобби Халла (7). Из россиян трижды лучшим снайпером становился Павел Буре, по разу Александр Могильный и Илья Ковальчук.

ИгрокЧисло побед
Александр Овечкин9
Бобби Халл7
Фил Эспозито6
Уэйн Гретцки5
Горди Хоу5
Морис Ришар5
Чарли Конахер5

Теперь число индивидуальных призов Овечкина в НХЛ достигло 18. Помимо девяти «Морис Ришаров», у него есть один «Конн Смайт» (MVP плей-офф), по три «Харт Трофи» и «Тед Линдсея» (MVP регулярки по версии журналистов и игроков), один «Арт Росси» и «Колдер Трофи» (лучший новичок НХЛ).

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