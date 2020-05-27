Овечкин снова переписал историю! Девятый «Морис Ришар» — новый феноменальный рекорд НХЛ

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

НХЛ объявила о досрочном окончания регулярного чемпионата — команды провели по 68−71 матчу, но из-за пандемии им придется, не сыграв еще десятка встреч, сразу перейти к кубковой части чемпионата. Это означает, что статистика хоккеистов в регулярке уже не обновится, и можно подвести итоги сразу в двух важнейших номинациях — лучший бомбардир и лучший снайпер.

Впервые в истории «Арт Росс» взял игрок из Германии — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Он оказался единственным, кто пробил отметку в 100 очков. Увы, Артемию Панарину не хватило всего несколько баллов.

Игрок Команда Матчи Очки Леон Драйзайтль Эдмонтон 71 110 (43+67) Коннор Макдэвид Эдмонтон 64 97 (34+63) Давид Пастрняк Бостон 70 95 (48+47) Артемий Панарин Рейнджерс 69 95 (32+63) Нэтан Маккиннон Колорадо 69 93 (35+58) Брэд Маршан Бостон 70 87 (28+59) Никита Кучеров Тампа-Бэй 68 85 (33+52)

А Александр Овечкин снова стал лучшим снайпером НХЛ — правда, в этот раз он разделит победу с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. До традиционного полтинника Ови не хватило всего двух шайб.

Игрок Команда Матчи Голы Александр Овечкин Вашингтон 68 48 Давид Пастрняк Бостон 70 48 Остон Мэттьюс Торонто 70 47 Леон Драйзайтль Эдмонтон 71 43 Мика Зибанежад Рейнджерс 57 41 Себастьян Ахо Каролина 68 38 Кайл Коннор Виннипег 71 38

Для Овечкина этот «Морис Ришар» — девятый в карьере! При том что Александр провел 15 сезонов в НХЛ. За последние восемь лет он проиграл снайперскую гонку лишь однажды — в чемпионате-2016/17, когда приз получил Сидни Кросби?. Никто в истории НХЛ не становился лучшим голеадором сезона даже восемь раз, не говоря о девяти. Больше пяти побед у Фила Эспозито (6) и Бобби Халла (7). Из россиян трижды лучшим снайпером становился Павел Буре, по разу Александр Могильный и Илья Ковальчук.

Игрок Число побед Александр Овечкин 9 Бобби Халл 7 Фил Эспозито 6 Уэйн Гретцки 5 Горди Хоу 5 Морис Ришар 5 Чарли Конахер 5

Теперь число индивидуальных призов Овечкина в НХЛ достигло 18. Помимо девяти «Морис Ришаров», у него есть один «Конн Смайт» (MVP плей-офф), по три «Харт Трофи» и «Тед Линдсея» (MVP регулярки по версии журналистов и игроков), один «Арт Росси» и «Колдер Трофи» (лучший новичок НХЛ).