Овечкин снова переписал историю! Девятый «Морис Ришар» — новый феноменальный рекорд НХЛ
Правда, до очередного полтинника не хватило двух шайб.
Правда, до очередного полтинника не хватило двух шайб.
НХЛ объявила о досрочном окончания регулярного чемпионата — команды провели по 68−71 матчу, но
Впервые в истории «Арт Росс» взял игрок из Германии — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Он оказался единственным, кто пробил отметку в 100 очков. Увы, Артемию Панарину не хватило всего несколько баллов.
|Игрок
|Команда
|Матчи
|Очки
|Леон Драйзайтль
|Эдмонтон
|71
|110 (43+67)
|Коннор Макдэвид
|Эдмонтон
|64
|97 (34+63)
|Давид Пастрняк
|Бостон
|70
|95 (48+47)
|Артемий Панарин
|Рейнджерс
|69
|95 (32+63)
|Нэтан Маккиннон
|Колорадо
|69
|93 (35+58)
|Брэд Маршан
|Бостон
|70
|87 (28+59)
|Никита Кучеров
|Тампа-Бэй
|68
|85 (33+52)
А Александр Овечкин снова стал лучшим снайпером НХЛ — правда, в этот раз он разделит победу с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. До традиционного полтинника Ови не хватило всего двух шайб.
|Игрок
|Команда
|Матчи
|Голы
|Александр Овечкин
|Вашингтон
|68
|48
|Давид Пастрняк
|Бостон
|70
|48
|Остон Мэттьюс
|Торонто
|70
|47
|Леон Драйзайтль
|Эдмонтон
|71
|43
|Мика Зибанежад
|Рейнджерс
|57
|41
|Себастьян Ахо
|Каролина
|68
|38
|Кайл Коннор
|Виннипег
|71
|38
Для Овечкина этот «Морис Ришар» — девятый в карьере! При том что Александр провел 15 сезонов в НХЛ. За последние восемь лет он проиграл снайперскую гонку лишь однажды — в чемпионате-2016/17, когда приз получил Сидни Кросби?. Никто в истории НХЛ не становился лучшим голеадором сезона даже восемь раз, не говоря о девяти. Больше пяти побед у Фила Эспозито (6) и Бобби Халла (7). Из россиян трижды лучшим снайпером становился Павел Буре, по разу Александр Могильный и Илья Ковальчук.
|Игрок
|Число побед
|Александр Овечкин
|9
|Бобби Халл
|7
|Фил Эспозито
|6
|Уэйн Гретцки
|5
|Горди Хоу
|5
|Морис Ришар
|5
|Чарли Конахер
|5
Теперь число индивидуальных призов Овечкина в НХЛ достигло 18. Помимо девяти «Морис Ришаров», у него есть один «Конн Смайт» (MVP плей-офф), по три «Харт Трофи» и «Тед Линдсея» (MVP регулярки по версии журналистов и игроков), один «Арт Росси» и «Колдер Трофи» (лучший новичок НХЛ).