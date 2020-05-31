На статуе двукратного обладателя Кубка Стэнли Лемье нарисовали серп и молот

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На постаменте появились сделанная красной краской надпись «Право на восстание», а также изображение серпа и молота. Последнее также было нанесено на защитника, выступающего одним из элементов скульптурной композиции.

Статуя находится у «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» — домашнего стадиона команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Именно в составе этой команды Лемье выступал на протяжении всей профессиональной карьеры. Вместе с «пингвинами» форвард завоевал два Кубка Стэнли.

В составе сборной Канады Лемье стал олимпийским чемпионом на Играх 2002 года.