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15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

На статуе двукратного обладателя Кубка Стэнли Лемье нарисовали серп и молот

Неизвестные вандалы совершили нападение на статую канадского хоккеиста Марио Лемье в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Об этом в своем Twitter сообщила журналистка Эми Гудак.

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Источник: AFP 2020

На постаменте появились сделанная красной краской надпись «Право на восстание», а также изображение серпа и молота. Последнее также было нанесено на защитника, выступающего одним из элементов скульптурной композиции.

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Статуя находится у «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» — домашнего стадиона команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Именно в составе этой команды Лемье выступал на протяжении всей профессиональной карьеры. Вместе с «пингвинами» форвард завоевал два Кубка Стэнли.

В составе сборной Канады Лемье стал олимпийским чемпионом на Играх 2002 года.

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