СМИ: Клуб НХЛ «Сент-Луис» приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. На данный момент команды НХЛ находятся на второй фазе регламента по возобновлению: хоккеистам разрешено тренироваться на площадках группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам и обслуживающему персоналу, на базы команд не допускаются представители СМИ, родные и агенты хоккеистов, массажисты и другие люди, не связанные напрямую с тренировочным процессом. 10 июля ожидается открытие тренировочных лагерей.