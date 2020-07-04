СМИ: Клуб НХЛ «Сент-Луис» приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом
ТАСС, 4 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» приостановил проведение тренировочных занятий
ТАСС, 4 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» приостановил проведение тренировочных занятий
Имена зараженных не называются. По информации портала, клуб вернется к тренировкам в понедельник. В составе «Сент-Луиса» выступают россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата
Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва