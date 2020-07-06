47 страниц про вирус. В НХЛ разработали уникальную инструкцию для возвращения хоккея
Игроки будут жить без семей. В лифтах нельзя разговаривать. А за нарушение режима — серьёзный штраф.
Игроки будут жить без семей. В лифтах нельзя разговаривать. А за нарушение режима — серьёзный штраф.
5 июля НХЛ и ассоциация игроков согласовали протоколы о возобновлении сезона. Это критически важный документ для того, чтобы доигровка
Как известно, любой хоккеист может отказаться от участия в доигровке сезона. На тех, кто примет такое решение, не будут распространяться никакие финансовые штрафы или дисквалификации, к тому же отказникам не требуется называть причину, по которой они решили не играть. Но срок для обдумывания выставлен жёсткий — только три дня после ратификации соглашения профсоюзом. После этого руководство клуба может вызвать на тренировочный сбор
Тем, кто согласился участвовать в нынешнем
Один из ключевых вопросов — объём тестирования на коронавирус, который в НХЛ будет самым большим из всех вернувшихся после пандемии видов спорта. Игроки, тренеры, персонал стадиона и многие другие будут проверять каждый день — количество тестов превысит 2 тыс. ежедневно. Семьям игроков будет разрешено попасть в специальную и строго контролируемую зону, но это случится не раньше финалов конференций — до тех пор хоккеисты будут в разлуке со своими близкими.
Не позднее 13 июля каждая команда НХЛ должна назвать имена 52 человек, которые будут составлять число командированных от каждого клуба в
Примечательно, что НХЛ заявила, что в связи с длительным отсутствием игроков дома обслуживающий персонал клубов приложит все усилия, чтобы оказать помощь в доставке продуктов и выполнении различных поручений семьям хоккеистов. Это включает и медицинские услуги, и тесты на коронавирус, если это будет необходимо.
Все, кто приедет в
Группа 3 — люди, которые будут иметь кратковременный, но неоднократный контакт с группами 1 и 2. Им будет разрешено возвращаться домой или жить в другом отеле, но их также будут ежедневно проверять на коронавирус. Соответственно группы 4 и 5 — наиболее удалённые от хоккеистов и площадки люди, для которых ограничительные меры будут самыми слабыми.
Бессимптомные заболевшие должны будут также самоизолироваться до получения медицинского разрешения продолжить работу.
Если у хоккеиста подтвердится наличие коронавируса, то его не допускают к игре и классифицируют как игрока, перенёсшего болезнь в результате его профессиональной деятельности. На него будут распространяться все страховки и обслуживание НХЛ, если не будет доказано, что он заразился по собственной халатности.
В самих гостиницах, где будут жить команды, разработаны подробнейшие инструкции по жизни и правилам пользования объектами, и в этих инструкциях немало интересных деталей.
Например, каждый хоккеист будет жить в одноместном номере, что не практикуется во время обычного сезона — отдельно живут только ветераны. Каждому клубу будет предоставлен отдельный этаж отеля, в барах, ресторанах и лобби можно будет находиться только при соблюдении дистанции в 1,8 метра. Будет ограничена вместимость гостиничных лифтов, при поездке в которых нельзя разговаривать, а кнопки рекомендуется нажимать не пальцами, а костяшками или локтями.
Что же касается соблюдения гигиены непосредственно на скамейке запасных, то у каждого игрока будет именная бутылка с водой, все полотенца будут считаться одноразовыми, а между периодами будет проходить дезинфекция пространства.
Для клубов предусмотрены денежные штрафы, а в отдельных случаях — штрафы в виде потери выборов на драфте.
НХЛ признаёт, что матчи могут быть приостановлены в случае вспышки заболевания или других условий, которые поставят под угрозу безопасность хоккеистов или честность соревнования. Не названо, какое количество положительных тестов будет считаться вспышкой — это будет решено после консультаций с медиками, а также медицинским центром профсоюза игроков. Решение о том, стоит приостановить, отложить или отменить остаток турнира, могут принять совместно комиссар лиги Гэри Беттмэн и исполнительный директор ассоциации хоккеистов Дональд Фер.
Заокеанская хоккейная лига стала первой, кто разработал подобный план возвращения вида спорта, который существует в закрытом помещении, на два города. НБА также разрабатывала план возвращения, однако там команды соберутся в одном городе. К тому же, число игроков в клубах НХЛ значительно выше количества спортсменов в НБА, следовательно, организовать всё в несколько раз сложнее. Опыт НХЛ может быть очень полезен и в других странах, но главное заключается в том, что в случае успешного опыта появится серьёзный шанс скорейшего возвращения спорта к нормальной жизни.
Максим Замятин