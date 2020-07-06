47 страниц про вирус. В НХЛ разработали уникальную инструкцию для возвращения хоккея

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

5 июля НХЛ и ассоциация игроков согласовали протоколы о возобновлении сезона. Это критически важный документ для того, чтобы доигровка плей-офф всё-таки состоялась — детали больше не подлежат урегулированию, и процесс возвращения к игре стал необратимым. После того как профсоюз игроков ратифицирует это соглашение, наступит юридический конец столь затянувшейся паузы, которая началась 12 марта.

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2 тыс. тестов ежедневно

Как известно, любой хоккеист может отказаться от участия в доигровке сезона. На тех, кто примет такое решение, не будут распространяться никакие финансовые штрафы или дисквалификации, к тому же отказникам не требуется называть причину, по которой они решили не играть. Но срок для обдумывания выставлен жёсткий — только три дня после ратификации соглашения профсоюзом. После этого руководство клуба может вызвать на тренировочный сбор какого-то другого игрока, чтобы заполнить место отказавшегося.

<iframe width="560" height="315" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=mediaproject_in_article_news&viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=848330&place_id=article&noSound=1&autoplay=1"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем, кто согласился участвовать в нынешнем плей-офф, предстоит изучить 47-страничный документ, в котором содержатся новые правила, по которым будет жить игрок НХЛ нынешним летом. Там регламентировано буквально всё, начиная от тысячи тестов на коронавирус в день, дезинфекции раздевалок и скамеек запасных до правил поведения в ресторанах, лифтах и других местах скопления людей.

Городами, где будут проходить матчи, станут Эдмонтон (там играет Западная конференция) и Торонто (Восточная конференция), хотя официально об этом ещё не объявлено.

Один из ключевых вопросов — объём тестирования на коронавирус, который в НХЛ будет самым большим из всех вернувшихся после пандемии видов спорта. Игроки, тренеры, персонал стадиона и многие другие будут проверять каждый день — количество тестов превысит 2 тыс. ежедневно. Семьям игроков будет разрешено попасть в специальную и строго контролируемую зону, но это случится не раньше финалов конференций — до тех пор хоккеисты будут в разлуке со своими близкими.

Не позднее 13 июля каждая команда НХЛ должна назвать имена 52 человек, которые будут составлять число командированных от каждого клуба в город-хаб. Среди этих 52 человек 31 позиция отдана под хоккеистов, а помимо них разрешено взять трёх тренеров основного тренерского штаба, двух тренеров по физподготовке или специальным занятиям, одного менеджера по экипировке, массажиста, терапевта и сотрудника безопасности. Кроме этого, к команде будет прикреплён своего рода особист, то есть человек, который будет следить за неукоснительным исполнением всех правил поведения во время пандемии и соблюдения инструкций.



Примечательно, что НХЛ заявила, что в связи с длительным отсутствием игроков дома обслуживающий персонал клубов приложит все усилия, чтобы оказать помощь в доставке продуктов и выполнении различных поручений семьям хоккеистов. Это включает и медицинские услуги, и тесты на коронавирус, если это будет необходимо.

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Четыре группы

Все, кто приедет в города-хабы, будут разделены на несколько групп с разным допуском на спортивный объект. Первая группа — сами хоккеисты, тренеры, арбитры и тот персонал, без которого играть будет невозможно. Их разместят в отеле в безопасной зоне и будут постоянно контролировать их самочувствие. Вторая группа — это люди, которым требуется нулевой или кратковременный контакт с участниками группы 1, и её члены не будут иметь доступа к игровой площадке.

Группа 3 — люди, которые будут иметь кратковременный, но неоднократный контакт с группами 1 и 2. Им будет разрешено возвращаться домой или жить в другом отеле, но их также будут ежедневно проверять на коронавирус. Соответственно группы 4 и 5 — наиболее удалённые от хоккеистов и площадки люди, для которых ограничительные меры будут самыми слабыми.

Любой игрок или сотрудник команды, если у него появятся симптомы заболевания, должен немедленно самоизолироваться, после чего в дело вступают врачи. Если у кого-то будет положительный тест на коронавирус, но с медицинской точки зрения его состояние будет стабильным, его отвезут в «безопасное место» и предпишут воздержаться от контактов с другими людьми.

Бессимптомные заболевшие должны будут также самоизолироваться до получения медицинского разрешения продолжить работу.



Если у хоккеиста подтвердится наличие коронавируса, то его не допускают к игре и классифицируют как игрока, перенёсшего болезнь в результате его профессиональной деятельности. На него будут распространяться все страховки и обслуживание НХЛ, если не будет доказано, что он заразился по собственной халатности.

Штрафы за несоблюдение

В самих гостиницах, где будут жить команды, разработаны подробнейшие инструкции по жизни и правилам пользования объектами, и в этих инструкциях немало интересных деталей.



Например, каждый хоккеист будет жить в одноместном номере, что не практикуется во время обычного сезона — отдельно живут только ветераны. Каждому клубу будет предоставлен отдельный этаж отеля, в барах, ресторанах и лобби можно будет находиться только при соблюдении дистанции в 1,8 метра. Будет ограничена вместимость гостиничных лифтов, при поездке в которых нельзя разговаривать, а кнопки рекомендуется нажимать не пальцами, а костяшками или локтями.

Что же касается соблюдения гигиены непосредственно на скамейке запасных, то у каждого игрока будет именная бутылка с водой, все полотенца будут считаться одноразовыми, а между периодами будет проходить дезинфекция пространства.

Отдельным пунктом прописаны штрафы за несоблюдение всех этих правил. Недавно бывший защитник НХЛ Кэм Дженссен заявил, что главной интригой этого турнира будет именно то, кто попадётся на камеры и нарушит режим изоляции. Так вот, лица, покинувшие безопасную зону без разрешения, могут быть исключены из команды до конца плей-офф или помещены на двухнедельный карантин с усиленным мониторингом здоровья.

Для клубов предусмотрены денежные штрафы, а в отдельных случаях — штрафы в виде потери выборов на драфте.

НХЛ признаёт, что матчи могут быть приостановлены в случае вспышки заболевания или других условий, которые поставят под угрозу безопасность хоккеистов или честность соревнования. Не названо, какое количество положительных тестов будет считаться вспышкой — это будет решено после консультаций с медиками, а также медицинским центром профсоюза игроков. Решение о том, стоит приостановить, отложить или отменить остаток турнира, могут принять совместно комиссар лиги Гэри Беттмэн и исполнительный директор ассоциации хоккеистов Дональд Фер.



Заокеанская хоккейная лига стала первой, кто разработал подобный план возвращения вида спорта, который существует в закрытом помещении, на два города. НБА также разрабатывала план возвращения, однако там команды соберутся в одном городе. К тому же, число игроков в клубах НХЛ значительно выше количества спортсменов в НБА, следовательно, организовать всё в несколько раз сложнее. Опыт НХЛ может быть очень полезен и в других странах, но главное заключается в том, что в случае успешного опыта появится серьёзный шанс скорейшего возвращения спорта к нормальной жизни.