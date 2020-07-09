Суперрекорд Малкина под угрозой? Главное о датах и правилах рестарта сезона НХЛ

Источник: AP 2020

На днях НХЛ официально объявила дату рестарта сезона (1 августа), а сегодня сразу несколько заокеанских инсайдеров выкатили предварительное расписание лиги до конца года. Какие-то детали еще могут поменяться, но общая структура расписания НХЛ будет выглядеть примерно так:

13 июля — открытие тренировочных лагерей.

26 июля — переезд команд в города, где будут проводиться матчи плей-офф — Торонто (Восток) и Эдмонтон (Запад).

— Торонто (Восток) и Эдмонтон (Запад). 1 августа — старт квалификационного раунда (плей-ин).

9 августа — старт первого раунда плей-офф.

23 августа — старт второго раунда плей-офф.

6 сентября — старт финалов конференций.

20 сентября — старт финала Кубка Стэнли.

2 октября — самая поздняя дата седьмого матча финала Кубка Стэнли.

Очевидно, что плей-ин, в котором будут играть восемь пар команд, не попавших напрямую в плей-офф (серии до трех побед), а также параллельные ему турниры топ-четверок на «Западе» и «Востоке» (у каждого участника — по три матча) будут очень жестко упиханы в первую неделю августа. Точного расписания игр пока нет, но нетрудно догадаться, что клубы ждут спаренные встречи в формате, какой был раньше распространен в КХЛ.

Наверняка кому-то придется провести 1, 2, 4, 5 и 7 августа в плей-ин (в случае долгой серии), а потом уже 9-го — в первом раунде плей-офф. По предварительным раскладам, в одном городе будет играться по три матча в день — в разные временные слоты. Так что часть матчей в стартовых раундах, скорее всего, пройдет в удобное для российских болельщиков время — вечером для европейской части нашей страны, а не ночью.

Кстати, из любопытного — журналист TSN Фрэнк Серавалли сообщил, что матчи плей-ин будут засчитываться в статистику плей-офф. Что отчасти неожиданно, учитывая, что НХЛ сама четко подразделила Кубок Стэнли и квалификацию к нему.

Рекорды Уэйна Гретцки (47) и Марио Лемье (44), набиравших более 40 очков в плей-офф, конечно, в безопасности, но вот, например, с лучшим результатом XXI века (Евгений Малкин, 36 баллов в 2009 году) в таких условиях можно побороться.

Россиянин сыграл тогда 24 матча — а с учетом плей-ин хоккеист гипотетически может провести 33 игры.

Возвращаясь к расписанию — на все раунды после плей-ин отводится по две недели. Если выигрывать серии за четыре-шесть матчей, можно получить шанс передохнуть. Если доводить их до семи встреч — есть риск получить два месяца без передышки. Правда, не надо никуда постоянно летать. Западным командам вообще ни разу, а финалистам «Востока», как сообщает Боб Маккензи — однажды, так как два решающих раунда, видимо, отдадут Эдмонтону.

Есть еще несколько важных предварительных дат после окончания сезона:

6 октября — драфт.

9 октября (или семь дней после последнего матча Кубка Стэнли) — открытие рынка свободных агентов.

17 ноября — открытие тренировочных лагерей сезона-2020/21.

1 декабря — старт сезона-2020/21.

Из интересного: отменяется период перед открытием рынка, когда клубы могут вести переговоры со свободными агентами. Однако разве это помешает десяткам контрактов оказаться подписанными и объявленными через несколько минут после того, как это будет разрешено?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--865c68b01c39767cf5dd" data-vnd="865c68b01c39767cf5dd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=865c68b01c39767cf5dd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

И, конечно, обращает на себя внимание очень ранняя (по сравнению с той, о которой говорили в последние месяцы) дата старта следующего сезона. Не январь и даже не середина декабря, а самое начало первого зимнего месяца. В 2016 году после Кубка мира регулярка НХЛ стартовала 12 октября, так что есть шанс, что разница по сравнению с нормальным графиком лиги составит всего полтора месяца, а не три.

Это значит, что, во-первых, полноценный 82-матчевый сезон с учетом плей-офф реально завершить в начале июля и не портить календарь следующего чемпионата-2021/22, а, во-вторых, что как минимум не попавшие в Кубок Стэнли хоккеисты смогут приехать на чемпионат мира, стартующий в конце мая. Правда, если ничего больше в ситуации, связанной с коронавирусом в Северной Америке, не поменяется. Иначе весь энхаэловский план может вновь сдвинуться и все перевернуть.