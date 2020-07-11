Драфт НХЛ пройдет 9 и 10 октября в онлайн-режиме
ТАСС, 11 июля. Драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года пройдет в
ТАСС, 11 июля. Драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года пройдет в
В субботу стало известно, что сезон НХЛ возобновится 1 августа.
Турнир был приостановлен 13 марта на неопределенный срок
Драфт НХЛ изначально должен был состояться 26 и 27 июня в Монреале, однако позже его перенесли на неопределенный срок
Первый этап лотереи драфта состоялся 27 июня, по его итогам стало ясно, что обладателем первого пика будет клуб, который завершит участие в розыгрыше
18-летний российский голкипер системы петербургского СКА Ярослав Аскаров занимает первое место среди европейских вратарей в рейтинге Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом 2020 года. 19-летний вратарь системы казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов стал пятым в рейтинге европейских голкиперов. 18-летний нападающий Родион Амиров из системы уфимского «Салавата Юлаева» расположился на пятой строчке среди полевых игроков Европы. Лучшим полевым игроком в рейтинге является немец Тим Штюцле из немецкого «Мангейма».