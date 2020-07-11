Драфт НХЛ пройдет 9 и 10 октября в онлайн-режиме

Источник: AP 2020

В субботу стало известно, что сезон НХЛ возобновится 1 августа.

Турнир был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5b3a58995d0d3c14754" data-vnd="b5b3a58995d0d3c14754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5b3a58995d0d3c14754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Драфт НХЛ изначально должен был состояться 26 и 27 июня в Монреале, однако позже его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Руководство НХЛ в субботу назвало новые даты церемонии драфта. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме 9 и 10 октября.

Читайте также Сезон Национальной хоккейной лиги возобновится 1 августа

Первый этап лотереи драфта состоялся 27 июня, по его итогам стало ясно, что обладателем первого пика будет клуб, который завершит участие в розыгрыше плей-офф после предварительного раунда. На данный момент известны владельцы пиков со второго по восьмой. Ими стали уже завершившие сезон «Лос-Анджелес» (2), «Оттава» (3), «Детройт» (4), «Оттава» (5), «Анахайм» (6), «Нью-Джерси» (7) и «Баффало» (8). Второй этап лотерии пройдет 1 августа.

18-летний российский голкипер системы петербургского СКА Ярослав Аскаров занимает первое место среди европейских вратарей в рейтинге Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом 2020 года. 19-летний вратарь системы казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов стал пятым в рейтинге европейских голкиперов. 18-летний нападающий Родион Амиров из системы уфимского «Салавата Юлаева» расположился на пятой строчке среди полевых игроков Европы. Лучшим полевым игроком в рейтинге является немец Тим Штюцле из немецкого «Мангейма».