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10:48 (мск), источник: ТАСС

Драфт НХЛ пройдет 9 и 10 октября в онлайн-режиме

ТАСС, 11 июля. Драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года пройдет в онлайн-режиме 9 и 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

В субботу стало известно, что сезон НХЛ возобновится 1 августа.

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Турнир был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

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Драфт НХЛ изначально должен был состояться 26 и 27 июня в Монреале, однако позже его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Руководство НХЛ в субботу назвало новые даты церемонии драфта. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме 9 и 10 октября.

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Первый этап лотереи драфта состоялся 27 июня, по его итогам стало ясно, что обладателем первого пика будет клуб, который завершит участие в розыгрыше плей-офф после предварительного раунда. На данный момент известны владельцы пиков со второго по восьмой. Ими стали уже завершившие сезон «Лос-Анджелес» (2), «Оттава» (3), «Детройт» (4), «Оттава» (5), «Анахайм» (6), «Нью-Джерси» (7) и «Баффало» (8). Второй этап лотерии пройдет 1 августа.

18-летний российский голкипер системы петербургского СКА Ярослав Аскаров занимает первое место среди европейских вратарей в рейтинге Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом 2020 года. 19-летний вратарь системы казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов стал пятым в рейтинге европейских голкиперов. 18-летний нападающий Родион Амиров из системы уфимского «Салавата Юлаева» расположился на пятой строчке среди полевых игроков Европы. Лучшим полевым игроком в рейтинге является немец Тим Штюцле из немецкого «Мангейма».

Рейтинг североамериканских вратарей возглавил Николас Доус из канадского «Гуэлфа» (Хоккейная лига Онтарио), сильнейшим полевым игроком признан лучший хоккеист молодежного чемпионата мира — 2020 канадский нападающий Алексис Лафренье («Римуски», Главная юниорская хоккейная лига Квебека).
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