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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым

Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба. Соглашение с бывшим игроком ЦСКА рассчитано на два сезона.

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Источник: Чемпионат.com

Напомним, первый год контракта форварда «сгорит» согласно условиям нового коллективного соглашения. Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин сможет поехать на матч «Миннесоты» с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится после возобновления чемпионата, но не будет принимать участие в оставшихся матчах сезона.

23-летний Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» Кирилл провёл два сезона, после чего перебрался в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где выиграл Кубок Гагарина 2019 года. В общей сложности за карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, в которых забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач.

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