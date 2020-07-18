Василевский: Ценность «Везина Трофи» не снизилась, ради этой награды нужно много работать

Лига в пятницу объявила тройку претендентов на приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона. В список вошли Василевский, финн Туукка Раск («Бостон») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег»).
«Поздравляю Туукку [Раска] и Коннора [Хеллебайка], из года в год их отличает высокое мастерство и рабочая этика, приятно наблюдать за работой ребят. Если говорить о “Везина Трофи”, это будет та же награда, как и раньше — ни заниженная, ни завышенная. Мы сейчас живем в тяжелое время с этим вирусом, но шайба круглая, лед такой же скользкий. Приз нисколько не понизился в цене, ради него нужно много работать, проливая пот и кровь», — сказал Василевский.
Голкипер будет претендовать на приз третий год подряд, по итогам прошлого сезона он стал лауреатом награды. Из российских вратарей дважды приз получал Сергей Бобровский (2013, 2017). В нынешнем сезоне Василевский провел 52 матча в регулярном чемпионате за «Тампу», в которых его процент отраженных бросков составил 91,7, трижды он сыграл «на ноль». Россиянин является лидером среди вратарей по количеству побед в сезоне — 35.
До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для претендента на «Везина Трофи», лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант (7), выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год.
Приз назван в честь бывшего вратаря «Монреаля» Жоржа Везины, который был признан лучшим в первом сезоне НХЛ (1917/18). В 1918 году он первым в истории не пропустил ни одной шайбы за матч. Всего Везина провел 328 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной ассоциации (НХА) и НХЛ, 15 раз сыграв «на ноль».