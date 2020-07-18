Василевский: Ценность «Везина Трофи» не снизилась, ради этой награды нужно много работать

Источник: AP 2020

Лига в пятницу объявила тройку претендентов на приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона. В список вошли Василевский, финн Туукка Раск («Бостон») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--93859c20ade2cec48d9c" data-vnd="93859c20ade2cec48d9c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=93859c20ade2cec48d9c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Поздравляю Туукку [Раска] и Коннора [Хеллебайка], из года в год их отличает высокое мастерство и рабочая этика, приятно наблюдать за работой ребят. Если говорить о “Везина Трофи”, это будет та же награда, как и раньше — ни заниженная, ни завышенная. Мы сейчас живем в тяжелое время с этим вирусом, но шайба круглая, лед такой же скользкий. Приз нисколько не понизился в цене, ради него нужно много работать, проливая пот и кровь», — сказал Василевский.

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Голкипер будет претендовать на приз третий год подряд, по итогам прошлого сезона он стал лауреатом награды. Из российских вратарей дважды приз получал Сергей Бобровский (2013, 2017). В нынешнем сезоне Василевский провел 52 матча в регулярном чемпионате за «Тампу», в которых его процент отраженных бросков составил 91,7, трижды он сыграл «на ноль». Россиянин является лидером среди вратарей по количеству побед в сезоне — 35.

До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для претендента на «Везина Трофи», лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант (7), выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год.