Овечкин и Панарин: кто из них круче? В Америке не смогли выбрать

Источник: Спорт-Экспресс

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

1 августа в Северной Америке должны стартовать предварительные матчи Кубка Стэнли. Топ-4 команд каждой из двух конференций в круговом турнире разыграют посев перед первым раундом, еще по 8 клубов Востока и Запада в сериях до трех побед определят остальных участников плей-офф.

Во время вынужденной паузы вышло немало рейтингов лучших хоккеистов в досрочно прерванном сезоне по разным показателям или истории НХЛ. Теперь ресурсы лиги попытались назвать, кто № 1 среди выступающих в Северной Америке крайних нападающих. При всей условности или спорности подобных версий встал вопрос: кто же прямо сейчас круче — Александр Овечкин или Артемий Панарин. Ниже — факты и мотивировочная часть от НХЛ.

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»

Статистика в сезоне: 67 очков (48 голов, 19 передач) в 68 играх.

Статистика в НХЛ за карьеру: 1278 очков (706 голов, 572 передачи) в 1152 играх.

Статистика в плей-офф за карьеру: 126 очков (65 голов, 61 передача) в 128 играх.

Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Статистика в сезоне: 95 очков (32 гола, 63 передачи) в 69 играх.

Статистика в НХЛ за карьеру: 415 очков (148 голов, 267 передач) в 391 игре.

Статистика в плей-офф за карьеру: 26 очков (9 голов, 17 передач) в 27 играх.

Лучшие левые нападающие НХЛ из тех, кто сыграет в квалификации Кубка Стэнли | Источник: Спорт-Экспресс

Овечкин — лучший левый крайний из 24 команд в плей-офф

NHL.com определил лучших левых крайних нападающих НХЛ из тех, кто сыграет в квалификации Кубка Стэнли в сериале «Супер 16». Каждый из 13 авторов сайта назвал свои версии топ-16.

Александр Овечкин остается королем левого фланга в НХЛ. Капитан «Вашингтона» был назван первым 8 выборщиками из 13 и стал № 1 среди всех левых крайних 24 продолжающих сезон команд. Брэда Маршана из «Бостона» лучшим признали трое, Панарина — оставшиеся двое, что в итоге определило минимальную разность в рейтинге между этими форвардами.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

Овечкин разделил «Морис Ришар» в этом сезоне с правым крайним «Бостона» Давидом Пастрняком. Это девятый приз лучшему снайперу в карьере россиянина (в этом он давно рекордсмен). Всего у форварда 706 голов в 1152 играх регулярного чемпионата — это восьмой результат в истории, до седьмого всего два шага — здесь экс-нападающий «Кэпиталз» Майк Гартнер. Ориентир — великий Уэйн Гретцки и 894 гола.

Овечкину в досрочно прерванной регулярке не хватило двух шайб до девятого в карьере сезона с 50+ голами, что позволило бы ему повторить рекорд НХЛ — он принадлежит Гретцки и Майку Босси. Российский снайпер выиграл с «Кэпиталз» долгожданный Кубок Стэнли в 2018 году и стал обладателем «Конн Смайт Трофи» самому ценному хоккеисту плей-офф, в котором набрал 27 очков с 15 голам в 24 матчах.

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Артемий Панарин провел первый сезон в «Рейнджерс», с которым 1 июля 2019-го подписал рекордный 7-летний контракт на 81,5 миллиона долларов. Экс-хоккеист «Чикаго» и «Коламбуса» был на пути к 112 очкам за сезон, когда регулярку прервали 12 марта из-за пандемии коронавируса. Это был бы лучший результат в карьере форварда, второй в истории «Рейнджерс» после Яромира Ягра (123 в 2005/06) и один из лучших для россиян в НХЛ. В итоге нападающий разделил с Пастрняком третье место в списке лучших бомбардиров лиги.

Панарин был лучшим в лиге по голам в равных составах (71) и лучшим среди форвардов по показателю плюс-минус (+36). Он набирал как минимум один балл за результативность в 54 играх, его команда была близка к зоне плей-офф — и выступит в квалификации.

Лучшие крайние нападающие НХЛ прямо сейчас | Источник: Спорт-Экспресс

Панарин — лучший крайний нападающий НХЛ прямо сейчас

NHL Network определил силами своих продюсеров и аналитиков 20 лучших крайних нападающих лиги на данный момент. В нем Овечкин поставлен на 4-е место, тройку открывает правый крайний «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, на второй строчке — Пастрняк, а № 1 — Панарин.

«Знаете, какое самое лучшее качество Ови? Этот парень бьется в каждой игре. Тот факт, что он в гонке за величайшим рекордом Уэйна Гретцки, говорит все, что нужно знать», — мнение эксперта NHL Network, экс-вратаря Кевина Уикза.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори

Кучеров выиграл «Харт Трофи» самому ценному хоккеисту предыдущего сезона, в котором набрал 128 очков (41 гол, 87 передач). Он обновил рекорд результативности среди россиян в истории НХЛ и показал лучший результат в лиге с сезона-1995/96. Форварду удавалось набирать все больше и больше баллов за результативность в пяти подряд регулярках.

В сезоне-2019/20 на счету Кучерова — 85 очков (33 гола, 52 передачи) и «плюс 26» в 68 играх. Правый крайний «Тампы» — второй по результативности в НХЛ в четырех последних регулярках — 398 очков (153 гола, 245 передач) в 304 играх, больше только у лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (421).

«Мне бы хотелось видеть, как он выкладывается из игры в игру, по полной и постоянно, потому что когда он это делает, то входит в пятерку лучших хоккеистов мира», — мнение Уикза, который отметил яркие атакующие качества россиянина и высокое понимание игры.

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Панарин по итогам самого яркого для себя регулярного чемпионата вошел в тройки номинантов «Харт Трофи» самому ценному хоккеисту и «Тед Линдсей Трофи» лучшему игроку по версии коллег. За пять лет в НХЛ россиянин набрал 415 очков (148 голов, 267 передач) в 391 игре. Ни в одном из сезонов у звезды «Рейнджерс» не было меньше 27 заброшенных шайб или 74 баллов за результативность.

«Давайте просто сразу скажем, что он кандидат на звание MVP лиги — “Харт Трофи”, как и Леон Драйзайтль. Во всем Нью-Йорке не было лучше свободного агента во всех видах спорта, чем Артемий Панарин. Вот и все история, на годы, в любом виде спорта», — мнение эксперта Уикза.

Еще один рейтинг лучших левых крайних нападающих НХЛ сайт лиги представил весной: топ-16 назывались за эру расширения с 1967 года, Овечкин победил с заметным преимуществом, 12-м стал Илья Ковальчук, Панарин тоже был упомянут и разделил 24−26-е места из 31.