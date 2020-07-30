Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.08
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
1.08
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
1.08
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.08
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.08
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2.08
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
00:03 (мск), источник: Sport24

Овечкин забил первый гол после многомесячного карантина: видео

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в контрольном матче против «Каролины» перед возобновлением сезона НХЛ.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Россиянин отличился в первом периоде выставочной встречи. Этот гол стал первым как для него лично, так и для «Кэпиталз» с момента приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)
Каролина Харрикейнз (Ролли)

Свою последнюю шайбу в сезоне-2019/20 Овечкин забросил 10 марта в игре против «Баффало» (2:3 Б). Позднее регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, после череды контрольных встреч сезон будет возобновлен с игр плей-офф с участием 24 команд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 «Как откровенно и смело. Обольстительница». Пикантное фото жены хоккеиста НХЛ
«Я делаю минет каждую ночь». Аппетитная жена звездного футболиста любит оральный секс
Месси связывают с «Интером». Что за этим стоит
Кучеров выстрелил как из пушки, Сергачев подрался: видео
Экс-игрок «Зенита» подписал контракт с «Краснодаром»
«Реал» и «Барселона» выдохнули. Смолов вернулся в Россию
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию» в Серии A
СМИ сообщили о переходе форварда «Сан-Лоренсо» в ЦСКА
«Локо» думает сыграть с «Зенитом» за Суперкубок вторым составом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь