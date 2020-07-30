Овечкин забил первый гол после многомесячного карантина: видео
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в контрольном матче против «Каролины» перед возобновлением сезона НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в контрольном матче против «Каролины» перед возобновлением сезона НХЛ.
Россиянин отличился в первом периоде выставочной встречи. Этот гол стал первым как для него лично, так и для «Кэпиталз» с момента приостановки сезона
Свою последнюю шайбу в сезоне-2019/20 Овечкин забросил 10 марта в игре против «Баффало» (2:3 Б). Позднее регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, после череды контрольных встреч сезон будет возобновлен с игр