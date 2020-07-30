После карантина вернулся не тот Хлебушек. В дерби Нью-Йорка Панарин ни разу не бросил и вредил «Рейнджерс»

Ох, представьте, каким было бы дерби Нью-Йорка, допусти НХЛ до плей-офф новичка «островитян» Илью Сорокину. Первый матч для «Рейнджерс» и «Айлендерс» после долгого перерыва мог бы обернуться дуэлью двух российских вратарей-сверстников. Вместо этого Игорю Шестеркину с первых минут противостоял Семен Варламов. Тогда как Сорокин, отбывший обязательный карантин, вынужден обкатывать свой новый шлем и тренироваться, тренироваться, тренироваться.

Виталий Кравцов, заявленный «рейнджерами» на плей-офф, предсказуемо остался в запасе. Брэндон Лемье, выходивший на тренировках вместе с ним в одном звене, оказался лишь тринадцатым нападающим. Без особых сюрпризов обошлось и в других сочетаниях. Павел Бучневич и Артемий Панарин, несмотря на долгий простой, сохранили место в топ-6 и привычных партнеров. Правда, уже по ходу матча Дэвид Куинн пошел на кое-какие эксперименты.

Главный тренер «Рейнджерс» опробовал сочетание Какко — Хитил — Бучневич, и то, что мы увидели на льду, выглядело вполне многообещающе. Особенно впечатляюще смотрелся финн. Новичок, которому из-за диабета противопоказано участие в розыгрыше Кубка Стэнли, рвал и метал. Хорош был и россиянин. Трудно было не заметить, насколько ответственнее и агрессивнее чем прежде действует Павел. Особенно мощно выглядел его силовой прием против Мэтью Барзала.

Болельщикам «Рейнджерс» бросился в глаза не только суровый стиль игры, но и брутальная внешность Бучневича. Павел, ранее не носивший бороду, предстал с густой растительностью на лице. Изменения во внешности нападающего нашли отражение в социальных сетях. «У Бучневича чернобыльская борода. Похоже, он провел несколько недель в Сибири, борясь с медведями», — пишут фанаты «Рейнджерс» в твиттере.

Увы, активность Бучневича к каким-либо результативным действиям так и не привела. Матч в Торонто вообще оказался не самым зрелищным. Первую шайбу забросил Энтони Бовиллье. Причем сразу после его точного броска Куинн заменил Шестеркина. Неужели главный тренер «Рейнджерс» увидел в этом голе ошибку российского вратаря? Не слишком ли резкое решение по отношению к первому номеру команды? На самом же деле, замена Игоря была плановой. К тому моменту, когда «Айлендерс» разворачивали свою атаку, камера выхватывала разминающегося на лавке Хенрика Лундквиста. Оба вратаря отыграли по полтора периода, но так совпало, что Шестеркин перед заменой не справился с роскошным броском Бовиллье.

Варламову вместо получаса дали провести два полноценных периода. Это можно расценивать и как доверие, и как награда за то, что Семен вытворял во время дерби. Чего только стоит этот его тройной (!) сейв против Йеспера Фаста. Своей неуступчивостью российский вратарь мог довести шведа до нервного тика. Кажется, мы знаем, кто будет первым номером «Айлендерс» в плей-офф.

А что же Панарин? Опасность от лучшего игрока «Рейнджерс», разумеется, исходила. А как может быть иначе? Да только в своем первом матче после карантина Артемий и близко не напоминал претендента на «Харт Трофи». 0 бросков — красноречивая статистика даже для такого щедрого и нацеленного на передачу нападающего как Хлебушек. А еще он запомнился необязательным фолом. Панарин нарушил правила, когда «Рейнджерс» пытались разыграть большинство.