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13:46 (мск), источник: Sport24

Легендарный гол русского хоккеиста Федорова в США. В 21 год он стал первым игроком из СССР, забившим в плей-офф НХЛ

Историческая шайба из 1991-го.

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«Мне было 20 лет. Я искренне не думал о том, вернусь ли я на родину, потому что у меня вся жизнь была впереди. Я сосредоточился на том, что ждало меня по приезду в Детройт. Все происходило очень быстро. Слава богу, что я приехал за несколько месяцев до начала сезона, и у меня было время на акклиматизацию, отдохнуть и подумать. В этом возрасте толком не задумываешься о своих поступках и не анализируешь их».

Вспоминая свой побег из СССР в Северную Америку, форвард Сергей Федоров радовался тому, как все в итоге сложилось. У него действительно было достаточно времени, чтобы хотя бы немного привыкнуть к новой жизни и новому хоккею, а потому зарабатывать себе звездный статус в НХЛ он стал с первого сезона. Точнее, с первых матчей, ведь Федорову удалось впервые забить за «Ред Уингз» уже в первой игре регулярки-1990/1991. На пару со Стивом Айзерманом он начертил шикарную комбинацию и пробил легендарного Шона Бурка.

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«Нормальный хоккеист, понимающий всю сложность карьеры в НХЛ, конечно, радуется факту какого-то личного достижения, но после полуночи, как только наступает новый день, он, будучи настоящим профессионалом, идет дальше. И с утра становится обычным человеком, готовым к исполнению своих рабочих обязанностей».

Федоров свои рабочие обязанности в НХЛ исполнял исправно — в первой регулярке он сыграл за «Детройт» в 77 матчах и набрал 79 очков. В любой другой ситуации такая статистика практически гарантировала бы советскому хоккеисту «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона, но он остался без этой награды. Члены ассоциации журналиство посчитали, что большее ее заслуживает канадский вратарь и ученик Владислава Третьяка — Эд Белфор.

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Белфор привел «Чикаго» к победе в регулярном чемпионате, а вот «Детройт» Федорова финишировал только третьим в Дивизионе Норриса. Но мимо первого в карьере розыгрыша Кубка Стэнли, нападающий все равно не проехал, а уже в стартовой его игре переписал историю российского хоккея.

«Ред Уингз» попали на «Сент-Луис», после двух периодов первой встречи вели со счетом 3:1, тут-то Федоров и забил свой легендарный гол. Заставил соперника ошибиться на синей линии зоны «Детройта», пронесся почти через всю площадку и уверенно разобрался с вратарем Венсаном Риндо. Что же тут легендарного, помимо красоты? Эта была первая русская шайба за всю историю плей-офф НХЛ — мощное достижение для 21-летнего хоккеиста.

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Через несколько часов Игорь Ларионов забил свой первый гол за «Ванкувер» — так они с Федоровым, еще не объединившись в «Детройте» начали менять мнение североамериканцев о некубковости советских хоккеистов.

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«Для всех игроков НХЛ личная статистка всегда важна. Просто надо понять момент, когда можно уделить ей внимание. Чтобы в случае хорошей статистики она тебя не сбила с толку, и ты бы продолжал так же хорошо играть и много забивать. А если она не очень хорошая, то наоборот — взбодрила бы тебя, и ты бы начал делать какие-то выводы и смог прибавить».

Сам Федоров был лучшим примером того, как нужно относиться к личной статистике. Иначе он ни за что не набрал бы в лучшей лиге мира 1179 очков за 1248 матчей и не добавил бы к этим цифрам три Кубка Стэнли.

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