Пять очков Кубалика помогли «Чикаго» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
ТАСС, 2 августа. «Чикаго» победил «Эдмонтон» со счетом 6:4 в первом матче серии предварительного раунда
ТАСС, 2 августа. «Чикаго» победил «Эдмонтон» со счетом 6:4 в первом матче серии предварительного раунда
В составе победителей шайбы забросили Дилан Строум (6-я минута), Джонатан Тэйвз (8, 13), Брэндон Саад (10) и Доминик Кубалик (27, 38). У проигравших отличились Коннор Макдэвид (3), Леон Драйзайтль (25), Джеймс Нил (57) и Райан
После пятой пропущенной шайбы голкипер «Эдмонтона» Майк Смит был заменен на Микко Коскинена.
Следующую игру предварительного раунда
Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.
Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.