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08:55 (мск), источник: ТАСС

Пять очков Кубалика помогли «Чикаго» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

ТАСС, 2 августа. «Чикаго» победил «Эдмонтон» со счетом 6:4 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Дилан Строум (6-я минута), Джонатан Тэйвз (8, 13), Брэндон Саад (10) и Доминик Кубалик (27, 38). У проигравших отличились Коннор Макдэвид (3), Леон Драйзайтль (25), Джеймс Нил (57) и Райан Нюджент-Хопкинс (58). Кубалик также отметился тремя результативными передачами. Он установил новый рекорд результативности в матче плей-офф для новичка «Чикаго». Предыдущий рекорд принадлежал Стиву Лармеру (1983 год), который набрал четыре очка.

Официальный сайт НХЛ

После пятой пропущенной шайбы голкипер «Эдмонтона» Майк Смит был заменен на Микко Коскинена.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 4 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.

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Национальная Хоккейная Лига

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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