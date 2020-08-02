Бобровский тащил, но вновь проиграл. Самого дорогого русского вратаря переиграл соотечественник из Нью-Йорка
Варламов с «Айлендерс» обыграли «Флориду» в первом матче
Варламов с «Айлендерс» обыграли «Флориду» в первом матче
Шла только шестая минута первого периода, а у «Пантерз» уже было три удаления. На протяжении десяти минут команда смогла нанести лишь один бросок по воротам Варламова. Его соотечественнику, в свою очередь, пришлось пахать с первой секунды. Серия «Флорида» — «Айлендерс» российским болельщикам интересна прежде всего как битва русских голкиперов. Варламов, проведя отличный регулярный чемпионат и тренировочный лагерь в июле, выиграл у Грайсса позицию основного вратаря. У Бобровского же и конкурентов в команде нет. Хотя сезон у Сергея выходит крайне неудачный: слабейшая статистика за последние восемь лет, много поражений и как следствие шквал критики. Безусловно, хоккеист с зарплатой 10 млн долларов в год должен играть стабильнее, но его неудачи во многом
Несколько суперопасных бросков Бобровский взял, но со всеми справиться не сумел. В первом периоде счет открыл Пажо, перед дедлайном переехавший в
После перерыва команда Тротца увеличила преимущество. Бовилье реализовал большинство. Причем с удалением вышла интересная ситуация: Мэтсон заехал в голову Бойчаку (ему досталось в матче во второй раз). Судьи сначала посчитали, что фол тянет на удаление до конца встречи, однако затем решение изменили и переквалифицировали в две минуты. Джонни же все равно сразу отправили в раздевалку проверять, есть ли сотрясение. На льду он больше не появлялся, что не самый лучший знак для фанатов команды.
«Айлендерс» не будоражила своей игрой, но делали все четко и по правилам. Опасных атак было не так и много, зато в обороне царил порядок. «Флориде» лишь на небольшом отрезке в пару минут удалось подержать шайбу у ворот соперника и создать парочку голевых моментов. Но чаще всего «Пантерз» выглядели неубедительно, хоть и бросали столько же, сколько соперник. Периодически
Все изменилось в третьем периоде, когда Юбердо забил на 23-й секунде. Вратарь «островитян» просто не ожидал такой быстрой атаки. После открытия счета команда Кенневилля начала действовать гораздо активнее — балом правила первая тройка и Бобровский, который тащил команду. Но им не хватило сил и времени переиграть «Айлендерс». Первая игра осталась за
Дарья Тубольцева