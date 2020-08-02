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09:44 (мск), источник: Sport24

Бобровский тащил, но вновь проиграл. Самого дорогого русского вратаря переиграл соотечественник из Нью-Йорка

Варламов с «Айлендерс» обыграли «Флориду» в первом матче плей-ин.

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Источник: AP 2020

Из-за вынужденной остановки сезона на 142 дня формат Кубка Стэнли претерпел серьезные изменения. Вместо привычных 16 команд в плей-офф, было решено дать шанс 24-м побороться за главный трофей. Четыре лидера каждой конференции получили автоматическое место в первом раунде, а другие команды должны сыграть в плей-ин. Коварство нового раунда заключается в том, что борьба идет только до трех побед, то есть права на ошибку у клубов фактически нет. И цена победы в каждом матче выше. В случае неудачной первой игры команда может и не успеть вернуться в борьбу. Выставочные встречи, состоявшиеся на несколько дней до рестарта, помогли понять, в каком состоянии коллективы подошли к главному отрезку чемпионата. «Флорида» в игре с «Тампой» выглядела совсем не убедительно, кардинально ничего не удалось изменить с «Айлендерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Шла только шестая минута первого периода, а у «Пантерз» уже было три удаления. На протяжении десяти минут команда смогла нанести лишь один бросок по воротам Варламова. Его соотечественнику, в свою очередь, пришлось пахать с первой секунды. Серия «Флорида» — «Айлендерс» российским болельщикам интересна прежде всего как битва русских голкиперов. Варламов, проведя отличный регулярный чемпионат и тренировочный лагерь в июле, выиграл у Грайсса позицию основного вратаря. У Бобровского же и конкурентов в команде нет. Хотя сезон у Сергея выходит крайне неудачный: слабейшая статистика за последние восемь лет, много поражений и как следствие шквал критики. Безусловно, хоккеист с зарплатой 10 млн долларов в год должен играть стабильнее, но его неудачи во многом из-за команды. Защитники «пантер» как ошибались в сезоне, так и продолжили делать это в плей-ин.

Национальная Хоккейная Лига

Несколько суперопасных бросков Бобровский взял, но со всеми справиться не сумел. В первом периоде счет открыл Пажо, перед дедлайном переехавший в Нью-Йорк из Оттавы.

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После перерыва команда Тротца увеличила преимущество. Бовилье реализовал большинство. Причем с удалением вышла интересная ситуация: Мэтсон заехал в голову Бойчаку (ему досталось в матче во второй раз). Судьи сначала посчитали, что фол тянет на удаление до конца встречи, однако затем решение изменили и переквалифицировали в две минуты. Джонни же все равно сразу отправили в раздевалку проверять, есть ли сотрясение. На льду он больше не появлялся, что не самый лучший знак для фанатов команды.

«Айлендерс» не будоражила своей игрой, но делали все четко и по правилам. Опасных атак было не так и много, зато в обороне царил порядок. «Флориде» лишь на небольшом отрезке в пару минут удалось подержать шайбу у ворот соперника и создать парочку голевых моментов. Но чаще всего «Пантерз» выглядели неубедительно, хоть и бросали столько же, сколько соперник. Периодически что-то пытался придумать Барков с Дадоновым и Юбердо, однако Варламов справлялся с их бросками.

Официальный сайт НХЛ

Все изменилось в третьем периоде, когда Юбердо забил на 23-й секунде. Вратарь «островитян» просто не ожидал такой быстрой атаки. После открытия счета команда Кенневилля начала действовать гораздо активнее — балом правила первая тройка и Бобровский, который тащил команду. Но им не хватило сил и времени переиграть «Айлендерс». Первая игра осталась за Нью-Йорком.

Дарья Тубольцева

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Нью-Йорк Айлендерс
2:1
1:0, 1:0, 0:1
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