Бобровский тащил, но вновь проиграл. Самого дорогого русского вратаря переиграл соотечественник из Нью-Йорка

Источник: AP 2020

Из-за вынужденной остановки сезона на 142 дня формат Кубка Стэнли претерпел серьезные изменения. Вместо привычных 16 команд в плей-офф, было решено дать шанс 24-м побороться за главный трофей. Четыре лидера каждой конференции получили автоматическое место в первом раунде, а другие команды должны сыграть в плей-ин. Коварство нового раунда заключается в том, что борьба идет только до трех побед, то есть права на ошибку у клубов фактически нет. И цена победы в каждом матче выше. В случае неудачной первой игры команда может и не успеть вернуться в борьбу. Выставочные встречи, состоявшиеся на несколько дней до рестарта, помогли понять, в каком состоянии коллективы подошли к главному отрезку чемпионата. «Флорида» в игре с «Тампой» выглядела совсем не убедительно, кардинально ничего не удалось изменить с «Айлендерс».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--08141af97ab9c693b216" data-vnd="08141af97ab9c693b216" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=08141af97ab9c693b216" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Шла только шестая минута первого периода, а у «Пантерз» уже было три удаления. На протяжении десяти минут команда смогла нанести лишь один бросок по воротам Варламова. Его соотечественнику, в свою очередь, пришлось пахать с первой секунды. Серия «Флорида» — «Айлендерс» российским болельщикам интересна прежде всего как битва русских голкиперов. Варламов, проведя отличный регулярный чемпионат и тренировочный лагерь в июле, выиграл у Грайсса позицию основного вратаря. У Бобровского же и конкурентов в команде нет. Хотя сезон у Сергея выходит крайне неудачный: слабейшая статистика за последние восемь лет, много поражений и как следствие шквал критики. Безусловно, хоккеист с зарплатой 10 млн долларов в год должен играть стабильнее, но его неудачи во многом из-за команды. Защитники «пантер» как ошибались в сезоне, так и продолжили делать это в плей-ин.

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Несколько суперопасных бросков Бобровский взял, но со всеми справиться не сумел. В первом периоде счет открыл Пажо, перед дедлайном переехавший в Нью-Йорк из Оттавы.

После перерыва команда Тротца увеличила преимущество. Бовилье реализовал большинство. Причем с удалением вышла интересная ситуация: Мэтсон заехал в голову Бойчаку (ему досталось в матче во второй раз). Судьи сначала посчитали, что фол тянет на удаление до конца встречи, однако затем решение изменили и переквалифицировали в две минуты. Джонни же все равно сразу отправили в раздевалку проверять, есть ли сотрясение. На льду он больше не появлялся, что не самый лучший знак для фанатов команды.

«Айлендерс» не будоражила своей игрой, но делали все четко и по правилам. Опасных атак было не так и много, зато в обороне царил порядок. «Флориде» лишь на небольшом отрезке в пару минут удалось подержать шайбу у ворот соперника и создать парочку голевых моментов. Но чаще всего «Пантерз» выглядели неубедительно, хоть и бросали столько же, сколько соперник. Периодически что-то пытался придумать Барков с Дадоновым и Юбердо, однако Варламов справлялся с их бросками.

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Все изменилось в третьем периоде, когда Юбердо забил на 23-й секунде. Вратарь «островитян» просто не ожидал такой быстрой атаки. После открытия счета команда Кенневилля начала действовать гораздо активнее — балом правила первая тройка и Бобровский, который тащил команду. Но им не хватило сил и времени переиграть «Айлендерс». Первая игра осталась за Нью-Йорком.