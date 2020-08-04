Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
30
Хоккей. НХЛ
5.08
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
5.08
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
19:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
42
Хоккей. НХЛ
5.08
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
9Золотой дубль «Зенита»
22:25 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» удвоили преимущество в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой»

ТАСС, 4 августа. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Флориду» со счетом 4:2 во втором матче предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла при пустых трибунах.

Наверх
Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Мартин (27-я минута), Райан Пулок (34) и Джордан Эберле (37 и 51). У «Флориды» отличились Майк Хоффман (12) и Александр Барков (38).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Флориды» выступали двое россиян. Нападающий Евгений Дадонов во втором матче подряд не сумел отметиться результативными действиями, голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам. Место в воротах «Айлендерс» занимал россиянин Семен Варламов, совершивший 24 сейва.

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Айлендерс». Третий матч команды проведут 5 августа.

Официальный сайт НХЛ

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.
Читайте также
Нью-Йорк Айлендерс
4:2
0:1, 3:1, 1:0
Флорида Пантерз
 Уайт: Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Федерация хочет запретить Косторной выступать за школу Плющенко
Назван лучший игрок сезона-2019/2020 в Серии А
Рой Джонс хочет застраховать уши перед боем с Тайсоном
Бобровский крутился как белка в колесе. Но «Флорида» безнадежна
Перешедший в «Зенит» чемпион АПЛ рассказал о встрече с Путиным
Ферран Торрес — отличный трансфер для Гвардиолы. Он недооценен
СКА разгромил «Локомотив» в матче турнира Sochi Hockey Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь