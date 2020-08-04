«Айлендерс» удвоили преимущество в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой»

Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Мартин (27-я минута), Райан Пулок (34) и Джордан Эберле (37 и 51). У «Флориды» отличились Майк Хоффман (12) и Александр Барков (38).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d9cc5ac1185c400d652f" data-vnd="d9cc5ac1185c400d652f" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d9cc5ac1185c400d652f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Флориды» выступали двое россиян. Нападающий Евгений Дадонов во втором матче подряд не сумел отметиться результативными действиями, голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам. Место в воротах «Айлендерс» занимал россиянин Семен Варламов, совершивший 24 сейва.

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Айлендерс». Третий матч команды проведут 5 августа.

Официальный сайт НХЛ

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.