«Айлендерс» удвоили преимущество в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой»
ТАСС, 4 августа. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Флориду» со счетом 4:2 во втором матче предварительного раунда
ТАСС, 4 августа. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Флориду» со счетом 4:2 во втором матче предварительного раунда
В составе победителей шайбы забросили Мэтт Мартин (27-я минута), Райан Пулок (34) и Джордан Эберле (37 и 51). У «Флориды» отличились Майк Хоффман (12) и Александр Барков (38).
В составе «Флориды» выступали двое россиян. Нападающий Евгений Дадонов во втором матче подряд не сумел отметиться результативными действиями, голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам. Место в воротах «Айлендерс» занимал россиянин Семен Варламов, совершивший 24 сейва.
Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Айлендерс». Третий матч команды проведут 5 августа.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.