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5 августа, источник: ТАСС

«Флорида» сократила отставание в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс»

ТАСС, 5 августа. «Флорида» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в третьем матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто при пустых трибунах.

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Источник: AFP 2020

В составе «Флориды» отличились Эрик Хаула (25-я минута), Майк Хоффман (41) и Брайан Бойл (43). За «Айлендерс» шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (37) и Брок Нельсон (59).

Национальная Хоккейная Лига

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей, его партнер по команде голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов также совершил 19 сейвов.

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Айлендерс». Четвертый матч команды проведут 7 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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3:2
0:0, 0:0, 0:0
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