«Флорида» сократила отставание в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс»

Источник: AFP 2020

В составе «Флориды» отличились Эрик Хаула (25-я минута), Майк Хоффман (41) и Брайан Бойл (43). За «Айлендерс» шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (37) и Брок Нельсон (59).

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Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей, его партнер по команде голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов также совершил 19 сейвов.

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Айлендерс». Четвертый матч команды проведут 7 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.