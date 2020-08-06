«Тампа» продолжает обыгрывать топ-клубы. Но Кучерова и Василевского еще рано называть главными фаворитами плей-офф
Вслед за «Вашингтоном» пострадал «Бостон».
Вслед за «Вашингтоном» пострадал «Бостон».
После напряженных матчей
Начала у «Болтс» с «Брюинз» получилось впечатляющим: высокие скорости, красивые атаки, впечатляющие сэйвы. На лед вышли все сильнейшие игроки обеих команд за исключением Стэмкоса, который должен быть в строю к матчам
Лидеры «Бостона» тоже были настроены на голы, однако Василевского оказалось пробить сложнее. Да и защитники «Тампы» играли надежнее конкурентов. Сергачев буквально перед носом у Пастрняка увел шайбу и не позволил ему забить. Получалось у команды из Флориды и при численном преимуществе — Киллорну понадобилось 13 секунд, чтобы реализовать большинство. «Молнии» начали второй матч в Торонто даже лучше, чем первый — с «Вашингтоном» только к середине встречи «Лайтнинг» повели 2:0. Правда, тогда команда немного расслабилась и быстро растеряла свое преимущество. В этот раз тоже удержать высокий уровень игры не удалось.
Второй период вышел скучным: уже не было ни эффектных комбинаций, ни драк (в первом Круг и Колман успели помериться кулаками), да и опасных бросков было совсем не много. За несколько минут до перерыва «мишки» отыграли одну шайбу — Макэвой зарядил в касание. Василевский допустил первую ошибку в игре, не взяв этот бросок.
Российский голкипер сыграл не слишком уверенно и в эпизоде с голом Вагнера — не сумел зафиксировать шайбу. В ассистентах у Криса оказался 43-летний Хара, который некоторым игрокам «Тампы» годится в отцы. Теперь уже было очевидно, что у «Болтс» пока игра не налажена и есть проблемы со стабильностью. В настоящем
И когда казалось, что «молниям» не избежать овертайма, как в предыдущем матче, Джонсон забил Раску. В оставшиеся полторы минуты соперник ничего не успел сделать. «Тампа» выиграла вторую встречу подряд, но называть ее главным фаворитом Кубка Стэнли пока еще рано.