Главная сенсация плей-офф НХЛ. Бывший клуб Панарина и Бобровского спасся с 0:3 и добил «Торонто» в овертайме
Команде Тортореллы не помешали даже ляпы Корписало.
Команде Тортореллы не помешали даже ляпы Корписало.
«Я их уважаю, но я очень зол. Мы прогрессировали, нужно было побеждать вместе с нами. Возможно, им не нравилось играть за меня. Это нормально. В конце концов, ты играешь не за тренера, а за товарищей по команде. И именно в этом я увидел как чувство единения, так и высокомерие… Я видел, что происходит. Думаю, сейчас я чувствую себя так же, как все ребята в команде. Я думаю, что игроки уважают их право делать то, что они сделали. Но я так же рассержен, как и игроки».
Перед началом нынешнего сезона главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла признавался, что он «в бешенстве» от ухода из команды вратаря Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина. Два русских игрока дождались окончания контрактов с клубом из штата Огайо и законно покинули его на правах свободных агентов, но реакция на это в стане «Блю Джекетс» оказалась максимально негативной. Даже девизом сезона они выбрали слов «Верность», намекая на то, что у россиян ее не было.
Панарина оставим за скобками, за сезон в «Рейнджерс» он сумел доказать, что для «Коламбуса» он — реальная потеря. С Бобровским ситуация сложнее. Получив от «Флориды» контракт с ежегодным окладом в $10 млн, он за регулярный чемпионат не убедил, что готов отрабатывать такие серьезные деньги. Тем временем, в «Коламбусе» появились сразу два претендента на первый номер — Йоонас Корписало и Элвис Мерзликин «сушили сухари», тащили команду
Старт
Но нынешний
У финна все было неплохо почти 19 минут. Более того, хозяева даже могли открыть счет, точнее шанс на первый гол в розыгрыше Кубка Стэнли был у российского форварда «Торонто» Ильи Михеева, но он попал в защитника, а следом «Коламбус» устроил очень опасную контратаку. «Мэйпл Лифс» пронесло. А очень скоро у Корписало и его команды начались серьезные проблемы. Дальний выстрел Коди Сеси не представлял никакой особой опасности, но кипер умудрился превратить его в гол. В гол исторический — защитники не забивали в
А вот гол 18-летнего Ника Робертсона целиком и полностью на совести финна. Молодой нападающий бросил в щитки голкиперу, но тот снова пустил шайбу за спину, и та медленно заползла за линию. Торторелла не выдержал и позвал Корписало на скамейку, смотреть, как тот сливает, возможно, ключевой матч серии у тренера не было сил.
Дальше случилось удивительное. Вскоре после выхода на лед Мерзликина «Коламбус» один гол отыграл,
В концовке основного времени «Торонто» мог в тысячный раз подтвердить свою некубковость — впечатляющие моменты были у русского защитника Владислава Гаврикова и канадского форварда Буна Дженнера, «Мэйпл Лифс» спас Фредерик Андерсен. Отменить овертайм могли и гости, но Мэттьюс и компания подошли к своим моментам слишком расхлябанно. В итоге, командам
Овертайм и должен был заканчиваться быстро, соперники начали штамповать моменты с первых секунд и не могли остановиться. Отличный шанс «закончить вообще все» был у Ильи Михеева, но вообще из голевых возможностей дополнительного периода можно составить длинную и очень эффектную нарезку.
Развязка же случилась в тот момент, когда казалось, что второго овертайма уже не избежать. Джон Таварес обрезался в зоне «Коламбуса», хозяева развернули контратаку, Дюбуа умчался «один в ноль» и оформил пока главный
Артём Гаев