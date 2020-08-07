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11:48 (мск), источник: Sport24

Главная сенсация плей-офф НХЛ. Бывший клуб Панарина и Бобровского спасся с 0:3 и добил «Торонто» в овертайме

Команде Тортореллы не помешали даже ляпы Корписало.

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Источник: Reuters

«Я их уважаю, но я очень зол. Мы прогрессировали, нужно было побеждать вместе с нами. Возможно, им не нравилось играть за меня. Это нормально. В конце концов, ты играешь не за тренера, а за товарищей по команде. И именно в этом я увидел как чувство единения, так и высокомерие… Я видел, что происходит. Думаю, сейчас я чувствую себя так же, как все ребята в команде. Я думаю, что игроки уважают их право делать то, что они сделали. Но я так же рассержен, как и игроки».

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Перед началом нынешнего сезона главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла признавался, что он «в бешенстве» от ухода из команды вратаря Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина. Два русских игрока дождались окончания контрактов с клубом из штата Огайо и законно покинули его на правах свободных агентов, но реакция на это в стане «Блю Джекетс» оказалась максимально негативной. Даже девизом сезона они выбрали слов «Верность», намекая на то, что у россиян ее не было.

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Панарина оставим за скобками, за сезон в «Рейнджерс» он сумел доказать, что для «Коламбуса» он — реальная потеря. С Бобровским ситуация сложнее. Получив от «Флориды» контракт с ежегодным окладом в $10 млн, он за регулярный чемпионат не убедил, что готов отрабатывать такие серьезные деньги. Тем временем, в «Коламбусе» появились сразу два претендента на первый номер — Йоонас Корписало и Элвис Мерзликин «сушили сухари», тащили команду плей-офф и радовали Тортореллу — он доказывал, что готов справляться без «предателя» Бобровского.

Национальная Хоккейная Лига

Старт плей-офф только закрепил такой расклад. Бобровский проиграл «Айлендерс», а «Коламбус» с Корписало в воротах не пропустил ни одной шайбы от «Торонто» и сенсационно повел в серии. Если вы думаете, что в этот момент коуч «Блю Джекетс» не думал о том, как классно он выкрутился из истории с потерей русского вратаря, вы плохо знаете Тортса.

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Но нынешний плей-офф еще скоротечней обычного и события меняются в нем с удивительной скоростью. Бобровский уже успел оказаться на грани отпуска и стать одним из героев «Пантерз», которые сократили отставание в серии с «Нью-Йорком». «Коламбус» же в игре номер два получил по носу от «Мэйпл Лифс», Торторелле даже пришлось признать, что соперник был сильнее, а его команда выглядела плохо. Ну, а в ночь с четверга на пятницу американскому тренеру едва ли не впервые в сезоне пришлось пожалеть, что в его составе нет Бобровского. Уж он-то в первом раунде прошлого плей-офф, в котором «Блю Джекетс» выносили могучую «Тампу», таких провалов, каких позволил себе сегодня Корписало, не допускал.

У финна все было неплохо почти 19 минут. Более того, хозяева даже могли открыть счет, точнее шанс на первый гол в розыгрыше Кубка Стэнли был у российского форварда «Торонто» Ильи Михеева, но он попал в защитника, а следом «Коламбус» устроил очень опасную контратаку. «Мэйпл Лифс» пронесло. А очень скоро у Корписало и его команды начались серьезные проблемы. Дальний выстрел Коди Сеси не представлял никакой особой опасности, но кипер умудрился превратить его в гол. В гол исторический — защитники не забивали в плей-офф НХЛ в меньшинстве с 1972 года.

А уже за полторы минуты в первой половине второго периода для «Коламбуса» все закончилось. В шайбе Вильяма Нюландера винить Корписало не получится: дело было, когда «Торонто» играл в большинстве, да и швед исполнил все слишком шикарно.

А вот гол 18-летнего Ника Робертсона целиком и полностью на совести финна. Молодой нападающий бросил в щитки голкиперу, но тот снова пустил шайбу за спину, и та медленно заползла за линию. Торторелла не выдержал и позвал Корписало на скамейку, смотреть, как тот сливает, возможно, ключевой матч серии у тренера не было сил.

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Дальше случилось удивительное. Вскоре после выхода на лед Мерзликина «Коламбус» один гол отыграл, Пьера-Люка Дюбуа вывели на пустой угол. А в третьем периоде хоккеисты «Торонто» неожиданно впали в прострацию. Возможно, на них сильно повлияла вторая шайба соперника, попадание получилось слишком эффектным и поразительно точным. Впрочем, даже оно не может оправдать случившееся с «Мэйпл Лифс», команда просто встала и спустя 3 минуты позволила Дюбуа оформить дубль и завершить суперкамбэк своей команды.

В концовке основного времени «Торонто» мог в тысячный раз подтвердить свою некубковость — впечатляющие моменты были у русского защитника Владислава Гаврикова и канадского форварда Буна Дженнера, «Мэйпл Лифс» спас Фредерик Андерсен. Отменить овертайм могли и гости, но Мэттьюс и компания подошли к своим моментам слишком расхлябанно. В итоге, командам все-таки пришлось отправиться в дополнительное время, которое, судя по игре, не должно было сильно затянуться.

Овертайм и должен был заканчиваться быстро, соперники начали штамповать моменты с первых секунд и не могли остановиться. Отличный шанс «закончить вообще все» был у Ильи Михеева, но вообще из голевых возможностей дополнительного периода можно составить длинную и очень эффектную нарезку.

Официальный сайт НХЛ

Развязка же случилась в тот момент, когда казалось, что второго овертайма уже не избежать. Джон Таварес обрезался в зоне «Коламбуса», хозяева развернули контратаку, Дюбуа умчался «один в ноль» и оформил пока главный хет-трик этого плей-офф. «Блю Джекетс» совершили невозможное, перевернув почти проигранный матч, «Торонто» же в очередной раз убедил в своей беззубости. После такого «Мэйпл Лифс» могут не прийти в себя и в субботу утром по московскому времени вполне способны отправиться в отпуск.

Артём Гаев

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4:3
0:0, 0:0, 0:0
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