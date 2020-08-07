«Калгари» вышел в ¼ финала Западной конференции Кубка Стэнли

Источник: AP 2020

Шайбы забросили Диллон Дьюб (4-я минута), Сэм Беннетт (20), Шон Монахан (57) и Расмус Андерссон (58). Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Калгари».

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«Калгари» стал второй командой, которая преодолела предварительный раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее подобного достижения добилась «Каролина», победившая в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (3−0). Четвертьфинал Западной конференции стартует 11 августа. Своего соперника «Калгари» узнает по итогам мини-турнира, в котором принимают участие «Сент-Луис», «Вегас», «Даллас» и «Колорадо».

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Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.