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09:52 (мск), источник: Sport24

Русские не боятся трудностей. Кучеров и его партнеры не стали бежать от неудобного соперника в плей-офф НХЛ

«Тампа» проиграла «Филадельфии» и может попасть на «Коламбус».

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Источник: AP 2020

Нынешний плей-офф Национальной хоккейной лиги заставляет болельщиков привыкать к новым понятиям. Например, «Раунд Робина». Так называются два круговых турнира для 4 лучших команд Восточной и Западной конференций. Пока 16 остальных клубов бьются за место в первом раунде под угрозой отправиться в отпуск уже после 3 поражений, 8 лучших по итогам усеченного из-за коронавируса регулярного чемпионата просто определяют свой посев на этой стадии розыгрыша Кубка Стэнли. Казалось бы, почти никакой интриги, но к последнему туру «Раунда Робина» она наконец-то появилась.

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Так, одна из самых русских команд лучшей лиги мира «Тампа-Бэй» накануне субботней встречи с «Филадельфией» могла задуматься над выбором соперника. Да, до сих пор неизвестны все участники первого раунда на Востоке, но победа точно гарантировала «Лайтнинг» серию с самым слабым (по количеству очков в регулярке клубом плей-офф-2020 «Монреалем» и уберегала от противостояния с «Коламбусом». Почему последнее даже важнее? Год с небольшим назад «Блю Джекетс» сенсационно вынесли Никиту Кучерова, Андрея Василевского и компанию, не отдав им ни одного кубкового матча. Так что избежание новых трудностей вполне могло стать мотивацией в игре против «Флайерз».

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Но, кажется, не стало. Первый период «Тампа» проиграла по количеству бросков в створ ворот со счетом 6−20 и хотя с точки зрения хоккея все выглядело не так категорично, стало очевидно — бежать от «Коламбуса» клуб из штата Флорида не собирается. «Филадельфия» точно хотела победить чуть больше и в награду за это получила два гола. Форвард третьего звена Николас Обе-Кубел сначала удачно подставил клюшку после наброса от синей, а затем реализовал выход «2 в 1» при помощи Шона Кутюрьев. «Летчики» стали сильно ближе к «Монреалю».

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У парней в синем тоже было несколько идеальных шансов, чтобы забить. Например, дважды с глазу на глаз с Картером Хартом оказывался Никита Кучеров. Но 21-летний канадский кипер в обоих случаях был сильнее.

Неприятности «Тампы» не ограничились отсутствием заброшенных шайб — в одном из игровых эпизодов неудачно упал ее ведущий защитник Виктор Хедман. Вскоре швед отправился в раздевалку, по пути от злости сломав клюшку, и на льду больше не появлялся.

«Филадельфия» на старте второй двадцатиминутки ответила потерей защитника Трэвиса Сэнхайма — канадец неприятно получил в область плеча от Блэйка Колмана и проследовал по маршруту, протоптанному Хедманом. Вскоре «Флайерз» получили гол в меньшинстве от Тайлера Джонсона, но очень оперативно ответили шайбой Джоэла Фараби. Клуб из Пенисльвании подтвердил, что может, его соперник не убеждал, что особо хочет.

Точный бросок Фараби, к слову, стал для «Летчиков» событием историческим — это был первый гол в нынешнем плей-офф от первого звена «Филадельфии».

Правда, молодой американец никогда бы не оказался в ударном сочетании с Клодом Жиру и Кутюрье, если бы не загадочное отсутствие Якуба Ворачека. Коуч Ален Виньо, по традиции нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, не стал вдаваться в подробности, а просто констатировал, что чех «недоступен».

Официальный сайт НХЛ

В третьем периоде «Тампа» так и не дала понять, что ей хоть сколько-то интересно имя своего соперника в первом раунде плноценного плей-офф. Как итог — поражение со счетом 1:4. «Тампа» начнет дорогу за серебряной чашкой со второй позиции в Восточной конференции, а ее судьба определится в пятом матче противостояния «Торонто» — «Коламбус» — кто победит, тому и предстоит рубиться с «Лайтнинг».

Артём Гаев

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