Русские не боятся трудностей. Кучеров и его партнеры не стали бежать от неудобного соперника в плей-офф НХЛ
«Тампа» проиграла «Филадельфии» и может попасть на «Коламбус».
«Тампа» проиграла «Филадельфии» и может попасть на «Коламбус».
Нынешний
Так, одна из самых русских команд лучшей лиги мира «Тампа-Бэй» накануне субботней встречи с «Филадельфией» могла задуматься над выбором соперника. Да, до сих пор неизвестны все участники первого раунда на Востоке, но победа точно гарантировала «Лайтнинг» серию с самым слабым (по количеству очков в регулярке клубом плей-офф-2020 «Монреалем» и уберегала от противостояния с «Коламбусом». Почему последнее даже важнее? Год с небольшим назад «Блю Джекетс» сенсационно вынесли Никиту Кучерова, Андрея Василевского и компанию, не отдав им ни одного кубкового матча. Так что избежание новых трудностей вполне могло стать мотивацией в игре против «Флайерз».
Но, кажется, не стало. Первый период «Тампа» проиграла по количеству бросков в створ ворот со счетом 6−20 и хотя с точки зрения хоккея все выглядело не так категорично, стало очевидно — бежать от «Коламбуса» клуб из штата Флорида не собирается. «Филадельфия» точно хотела победить чуть больше и в награду за это получила два гола. Форвард третьего звена Николас
У парней в синем тоже было несколько идеальных шансов, чтобы забить. Например, дважды с глазу на глаз с Картером Хартом оказывался Никита Кучеров. Но 21-летний канадский кипер в обоих случаях был сильнее.
Неприятности «Тампы» не ограничились отсутствием заброшенных шайб — в одном из игровых эпизодов неудачно упал ее ведущий защитник Виктор Хедман. Вскоре швед отправился в раздевалку, по пути от злости сломав клюшку, и на льду больше не появлялся.
«Филадельфия» на старте второй двадцатиминутки ответила потерей защитника Трэвиса Сэнхайма — канадец неприятно получил в область плеча от Блэйка Колмана и проследовал по маршруту, протоптанному Хедманом. Вскоре «Флайерз» получили гол в меньшинстве от Тайлера Джонсона, но очень оперативно ответили шайбой Джоэла Фараби. Клуб из Пенисльвании подтвердил, что может, его соперник не убеждал, что особо хочет.
Правда, молодой американец никогда бы не оказался в ударном сочетании с Клодом Жиру и Кутюрье, если бы не загадочное отсутствие Якуба Ворачека. Коуч Ален Виньо, по традиции нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, не стал вдаваться в подробности, а просто констатировал, что чех «недоступен».
В третьем периоде «Тампа» так и не дала понять, что ей хоть
Артём Гаев